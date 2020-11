Maurizio Costanzo senza freni su Silvia Toffanin: “Per lei, ormai, è solo questione di tempo”, i fan insorgono

0 SHARES Condividi Tweet

Silvia Toffanin è una conduttrice che piace. E’ difficile che contro di lei si possa leggere qualche voce fuori dal coro perché i suoi modi raffinati e sinceri hanno davvero conquistato tutti.

Si sa divertire, si sa prendere in giro e prendere in giro ma sa anche rispettare dal suo profondo qualsiasi situazione delicata con una eleganza davvero fuori dal comune. Avrebbe più di un motivo per prendere le distanze da tutto e da tutti ma il suo essere delicato e vero l’ha fatta sempre stare con i piedi ben piantati per terra vicina a chi soffre ma anche a chi si sa divertire.

Silvia Toffanin è andata in onda nonostante il dolore per la morte della mamma

Silvia Toffanin, se mai ce ne fosse stato bisogno, ha dato prova di grande professionalità quando, qualche sabato fa, nonostante il dolore devastante per la morte della mamma, è andata comunque, in onda. Il suo viso era tirato, una morsa di dolore e bastava poco, un accenno da parte degli ospiti perché le venissero giù copiose lacrime ma ha retto fino alla fine , e in chiusura di trasmissione, non si è potuta risparmiare di mandare una saluto alla mamma.

La sua è stata una grandissima prova che è stata molto apprezzata.

Maurizio Costanzo ritiene che tra un po’ Silvia Toffanin cambierà trasmissione

Maurizio Costanzo, giornalista apprezzatissimo, cura sul settimanale Nuovo di Signoretti una rubrica dove risponde alle curiosità dei lettori e sono in tantissimi a scrivergli.

Recentemente un lettore ha chiesto a Maurizio Costanzo se, secondo lui, nonostante il grandissimo successo che la trasmissione condotta da Silvia Toffanin, Verissimo riscuote, prima o poi la compagna di Piersilvio Berlusconi si smisurerà con qualcos’altro. E Maurizio Costanzo ha risposto così: ” “Capisco che i fan la vorrebbero vedere anche alle prese con qualcosa di diverso. Credo che sia solo questione di tempo“.

E poi ha aggiunto: “Silvia Toffanin ha saputo dare la sua impronta a Verissimo e non era scontato. Da sedici anni aspettiamo le sue interviste il sabato pomeriggio“.

Dunque, oltre a dare la sua opinione, Costanzo ha anche fatto dei grandi complimenti alla Toffanin dimostrando di avere per lei grande ammirazione.

Ma i fans della Toffanin, per quanto possano essere felici di vederla in altri programmi, non vogliono rinunciare all’appuntamento con le sue interviste del sabato pomeriggio, e per questo, non tutti sono stati felicissimi all’idea che prima o poi Verissimo terminerà.