Cuccarini e Celentano durissimo scontro, la Cuccarini “Sei gelosa” e la Celentano trova il modo per vendicarsi “hai sbagliato mestiere”

Amici è ricominciato e, accanto ad alcune riconferme ci sono state anche delle graditissime new entry come Arisa e Lorella Cuccarini. Quest’ultima che è stata contattata da Mediaset e, in particolare da Maria De Filippi dopo che il suo rapporto con la Rai è finito male, si è mostrata entusiasta di iniziare questa nuova avvenuta e se per Maria De filippi ha avuto delle bellissime parole di riconoscenza, per i ragazzi che sono diventati suoi alunni ha lo spirito di chi vuole restituire alla vita tutto quello che di bello dalla vita ha avuto. Infatti, ha spiegato che è sua intenzione mettere e a disposizione dei ragazzi di Amici tutta la sua competenza ma anche il suo carattere caparbio per insegnare che nella vita non si deve mollare mai.

Lorella Cuccarini scontro con Alessandra Celentano, volano battute al veleno

Alessandra Celentano è un’insegnante storica di Amici e, nel corso di tutti questi anni non è mai cambiata. E’ molto dura quando qualche allievo/a non la convince ma non risparmia complimenti quando qualcuno/a la conquista.

Spesso arriva allo scontro sia con i colleghi che con i ragazzi ma è difficile che indietreggi e quest’anno che si deve rapportare a Lorella Cuccarini, cominciano già a vedersi delle belle.

Uno scontro è già avvenuto perché quando Maria De Filippi è arrivata in studio ha saluto Lorella Cuccarini ma non la Celentano che non se l’è tenuta questa disparità di trattamento e ha colto la palla al balzo quando la De Filippi ha chiesto alla Cuccarini: “Tu conoscevi già la Celentano?” e Lorella ha risposto di si dicendo anche di stimarla ma la De Filippi ha detto: “Vedremo alla fine dell’anno”. E allora la Cuccarini per darle corda, scherzando ha aggiunto: “Vediamo se resisto”.

A quel punto la Celentano, un po’ risentita ha detto alla Cuccarini: “Sai che una volta Maria salutava me quando entrava?”. E la Cuccarini di rimando: “Sei gelosa? Forse un pochino?”.

La Celentano stronca una allieva e la Cuccarini interviene

Alessandra Celentano non si è risparmiata con le critiche contro una allieva, Rosa e le ha detto, dopo l’esibizione che la ragazza ha fatto con una maschera per dimostrare alla Celentano che oltre alla bellezza è anche brava: “Se questa cosa è così ricorrente dovresti farti una domanda. Forse hai sbagliato a fare la ballerina? Bisogna riflettere. Ma tu non sei ancora una ballerina, non sei una professionista. Stai studiando. Nella vita quando uno si sente dire delle cose ci riflette”.

E poi, ancora: “Hai coperto la parte più bella di te, quindi hai peggiorato la situazione. Si vedono ancora di più i difetti. Al di là di questo, quando dici a me non interessa delle gambe alte… Allora forse devi fare l’attrice?”.

E la Lorella Cuccarini ha commentato così questo attacco: “La cosa bella di Alessandra è che non deludi mai”.