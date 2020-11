CartaBianca, Bianca Berlinguer decide di svelare cosa è accaduto dopo la lite con Mauro Corona: “Con Franco Di Mare è finita male”

0 SHARES Condividi Tweet

Bianca Berlinguer non ha mai fatto mistero di aver perdonato da subito Mauro Corona dopo che lui l’aveva chiamata, durante una puntata, ormai diventata famosissima di Cartabianca “gallina” di fronte anche ad un esterefatto e imbarazzato Claudio Amendola che quella sera era ospite anche lui, in collegamento.

Ma se Bianca Berlinguer, dopo essersi augurata che un episodio simile non si sarebbe più ripetuto, ha fin da subito perdonato Mauro Corona, c’è chi ha deciso di metter il veto su di lui, il direttore di rete Franco Di Mare.

Dagospia è stato il primo a rivelare che chi si stava impuntando su un “non ritorno” di Mauro Corona in trasmissione era il direttore di rete Franco Di Mare.

Striscia e la consegna dei tapiri a Franco Di mare

Dopo che è venuta fuori la verità e cioè che è il direttore di rete Franco Di Mare a non volere più su Rai tre Mauro Corona, Valerio Staffelli, inviato di Striscia gli ha portato due tapiri.

Di Mare, nella prima consegna, ha sostenuto che la scelta della rete è quella di condannare certe atteggiamenti nei confronti delle donne, durante la seconda consegna, quando Staffelli ha ricordato a Di Mare che lui negli anni precedenti quando conduceva Uno mattina non era molto rispettoso nei confronti delle colleghe tanto che faceva loro battute molto equivoche, palpatine e occhiate poco eleganti, lui è fuggito.

Bianca Berlinguer svela che si è scontrata con Franco Di Mare per Mauro Corona

Bianca Berlinguer ha rilasciato un’intervista al Fatto Quotidiano e ha raccontato: “La sera stessa del fattaccio, Di Mare mi ha inondato di messaggi, da mezzanotte alle due del mattino, con un solo contenuto: Mai più Corona in trasmissione. E io: Ne parliamo domani”.

E poi continua il racconto di quando ha incontrato personalmente Di Mare: “L’incontro è stato molto acceso ed è finito male. Appena sono entrata nella sua stanza, l’incipit è stato: Quell’uomo non tornerà più nella tua trasmissione, questa offesa non può passare impunita. E io: Non spetta solo a te valutare l’entità dell’offesa. Sono in grado di risolverla da sola”.

E poi ha aggiunto: “È solo Di Mare a stoppare Corona. Ma l’unica offesa sono io e l’ho già scusato … Mauro mi ha definita ‘gallina’ ma è tutto risolto. È un’impuntatura del direttore”