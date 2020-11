Non è L’Arena, Alessandra Moretti la ex di Giletti lo stuzzica in diretta e lui risponde a tono, imbarazzo in studio

0 SHARES Condividi Tweet

Ieri, domenica 29 novembre a “Non è l’Arena” è andato in onda un momento abbastanza imbarazzante perché ospite in studio c’era Alessandra Moretti, ex fidanzata di Massimo Giletti.

I temi discussi erano, come al solito di estrema attualità e Giletti ha anche riproposto il filmato di De Luca, governatore della regione Campania che lo ha definito “soggetto in coma etilico”.

Massimo Giletti ha scherzato su questa definizione e ha detto che a lui, in fondo De Luca sta anche simpatico.

Massimo Giletti e le battute con la ex fidanzata Alessandra Moretti

Ieri in studio, ospite da Massimo Giletti c’era oltre Pierpaolo Sileri, viceministro della salute e il sindaco di Napoli in collegamento, Luigi De Magistris, Alessandra Moretti europarlamentare del Partito Democratico ed ex fidanzata di Massimo Giletti.

I due, come spesso accade quando Giletti la ospita in trasmissione hanno battibeccato facendo dei riferimenti, anche se molto blandi e discreti, alla loro storia.

Infatti, l’europarlamentare del Partito Democratico, Alessandra Moretti ha chiesto a Massimo Giletti in apertura di trasmissione: “Ci diamo del tu o del lei?” ma Giletti l’ha interrotta e lei, ha ribadito: “Prima di tutto voglio sapere se ci diamo del tu o del lei… perché sai…” e Giletti, estremamente tranquillo ha risposto: “Come vuole” e lei: “Allora io ti do del tu, tu dammi del lei… come sempre non ci troviamo…” alludendo, evidentemente alle differenze caratteriali che sono emerse anche durante il loro rapporto e che hanno portato alla rottura dello stesso.

Massimo Giletti lancia una frecciata: “Il premier non verrà mai da noi a replicare”

Massimo Giletti che ieri si è occupato del presunto uso della scorta del premier di cui si sarebbe avvalsa la fidanzata di Giuseppe Conte, Olivia paladino per fuggire dalle “grinfie” de Le Iene e, in particolare di Filippo Roma, per la quale situazione è stato aperto un fascicolo dalla procura per il presunto reato di abuso d’ufficio, ha detto a proposito del premier: “Peccato che non verrà mai nei nostri programmi, almeno credo” alludendo, invece, alla presenza del premier da Lilli Gruber su La7.