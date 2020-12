Selvaggia Lucarelli massacra la ballerina della spesa sexy: “Ciccia, hai 38 anni… non è che pur di andare in tv …

0 SHARES Condividi Tweet

Ciò che è accaduto a Detto fatto lo sanno, ormai, davvero tutti, perché la notizia è arrivata anche fuori dall’Italia. C’è chi crede che si sia esagerato, chi, al contrario è riuscito a cogliere il lato ironico e niente più.

In ogni caso, al momento, chi ne ha pagato di più le conseguenze è stata Bianca Guaccero che è stata presa di mira come responsabile , si è sentita in dovere di chiedere scusa sui social e di assumersi la responsabilità di quanto accaduto e poi il programma, al momento, è stato sospeso. C’è chi dice che la conduttrice verrà sostituita e chi, al contrario sostiene che Bianca Guaccero rimarrà al timone.

Le scuse di Bianca Guaccero

Bianca Guaccero sui social ha scritto così: “Sono una donna, una mamma single, che combatte ogni giorno per ciò in cui crede… soprattutto nella difesa della categoria che rappresento.. la donna… ho sempre lavorato proponendo di me una immagine molto lontana da quella della donna oggetto… cercando di abbattere qualsiasi muro di pregiudizio e maschilismo… ma sono la conduttrice di un programma, mi prendo parte della responsabilità di ciò che è accaduto. Chiedendo scusa a tutti, per la superficialità con cui è stata gestita questa situazione da parte di tutta la nostra squadra. Sono certa della buona fede del gruppo autorale che lavora da mesi, cercando di confezionare, con grandissima fatica, un programma dignitoso e allegro nonostante tutte le difficoltà della situazione pandemica che stiamo vivendo. Il tutorial in questione, doveva aderire a dei toni comici e surreali, da non prendere sul serio, ma che stavolta ci sono venuti male. Perciò mi scuso io a nome di tutta la mia squadra, con tutte quelle persone che si sono sentite colpite da questo triste siparietto. Come sempre ho fatto nella mia vita, mi adopererò affinché tutto questo non succeda mai più».

Selvaggia Lucarelli contro la ballerina della spesa sexy, Emily Angelillo

Tra le vari persone che sono state ritenute responsabili del tutorial incriminato nessuno ha mai nominato la ballerina che aveva il compito di insegnare come fare la spesa sui tacchi a spillo ma lei, Emily Angelillo ha fatto sapere che sui social gliene stano dicendo davvero di “tuti i colori” e che da questa vicenda ne sta uscendo a pezzi. E, in ogni caso ha ribadito che lo spirito del balletto era un altro, che non è stato capito e che lei, da sempre insegna danza alle donne per aumentare la loro autostima, per farle sentire più belle e più sicure di loro stesse ma mai potrebbe essere accusata di sessismo.

Sulla questo è intervenuta Selvaggia Lucarelli che ha scritto un post proprio indirizzato a Emily Angelillo: “Visto che la ragazza si erge a vittima da giorni: ciccia hai 38 anni, ti propongono una minc****a simile e dici no, non è che pur di andare in tv si accetta il tutorial su come si sculetta al Conad“.

Fino ad ora la ballerina non ha risposto in alcun modo.