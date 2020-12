Bianca Berlinguer, tra me e Mauro Corona c’è tanto affetto invece con Franco Di Mare …

0 SHARES Condividi Tweet

Bianca Berlinguer non si rassegna e continua a sperare che prima o poi Mauro Corona possa tornare in trasmissione con lei a Cartabianca.

Bianca Berlinguer, che non ha mai fatto mistero di aver perdonato fin da subito Corona per averla chiamata “gallina” ha rilasciato un’intervista al Fatto Quotidiano e ha deciso di dire a gran voce che è solo il direttore di rete, Franco Di Mare che non vuole che Corona torni in trasmissione nonostante Striscia la notizia gli abbia ricordato che in passato si è comportato peggio lui con le sue colleghe facendo loro battute volgari rispetto a Corona che ha chiamato gallina la Berlinguer.

Bianca Berlinguer parla del rapporto che c’è tra lei e Mauro Corona

Bianca Berlinguer ci tiene a Mauro Corona e questo l’ha sempre lasciato intendere ma ora ha dichiarato a chiare lettere il rapporto che c’è tra lei e lo scrittore alpinista.

Bianca Berlinguer ha detto: “In questi tre anni di collaborazione tra di noi è nato un rapporto di affetto … Privatamente la sera stessa mi ha chiesto scusa; è un personaggio controverso che ha costituito un fattore di originalità dentro la trasmissione e, con la sua tonalità di cultura popolare, ha rappresentato un segno distintivo. In quel momento gli ho risposto con durezza, ma non pensavo si sarebbe arrivati a tanto”.

E poi ha aggiunto: “Gli ascolti vanno bene, ma con lui sarebbero andati sicuramente meglio; il danno è anche per me, mi manca un po’ di leggerezza e gli spettatori se ne lamentano continuamente. D’altra parte, ci sarà un motivo se una volta escluso da Cartabianca, Corona viene richiesto da tutte le trasmissioni concorrenti”.

E, ancora per spiegare bene la natura del rapporto che c’è tra loro ha aggiunto: “ogni volta che lo invitano, prima di accettare, mi chiama per chiedermi, per così dire, il permesso … anche lui sta patendo la situazione e il non aver avuto la possibilità di spiegare”.

Cosa è accaduto tra lei e Franco Di Mare

Bianca Berlinguer non usa mezze parole per raccontare quello che è accaduto tra lei e il direttore di rete, Franco Di Mare e dice: “Questa vicenda ha dell’assurdo sono stata offesa, eppure non mi è stato lasciato il diritto elementare di gestire io stessa la questione; vengo offesa da un uomo, Corona, e a restituirmi l’onore interviene un altro uomo, il direttore di Rai3, Franco Di Mare, con un atto di autorità inappellabile … E ripeto: non mi è stato lasciato il diritto di gestire l’offesa. È diventata una questione tra maschi”.

Bianca Berlinguer spiega nel dettaglio cosa è successo dopo la puntata: “La sera stessa del fattaccio, Di Mare mi ha inondato di messaggi, da mezzanotte alle due del mattino, con un solo contenuto: “Mai più Corona in trasmissione”. E io: “Ne parliamo domani” Appena sono entrata nella sua stanza, l’incipit è stato: “Quell’uomo non tornerà più nella tua trasmissione, questa offesa non può passare impunita”. E io: “Non spetta solo a te valutare l’entità dell’offesa. Sono in grado di risolverla da sola”.