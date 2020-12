Lite violentissima tra Cruciani e Maradona jr, dopo le minacce Cruciani: “Ma chi minacci? Non hai capito un ca**o!”

0 SHARES Condividi Tweet

Diego Armando Maradona è morto e con lui se ne va un calciatore superlativo.

Come tutti hanno detto, Maradona, al di là del gossip, è stato immenso e questo nessuno mai potrà metterlo in discussione , c’è poi chi ha ricordi meravigliosi dell’uomo Maradona e chi, forse rimanendo un po’ in superficie anche per non averlo conosciuto a fondo, si limita a giudicare ciò che di lui, poco edificante, è emerso negli ultimi anni. Ma il ricordo indelebile del calciatore ha fatto la storia e quella rimarrà per sempre.

Giuseppe Cruciani ha fatto una dichiarazione forte su Maradona e il figlio, Maradona junior l’ha minacciato

Giuseppe Cruciani, nella sua trasmissione “La Zanzara” che è trasmessa da Radio 24, ha dichiarato: “All’improvviso la morte di Maradona ha surclassato il Covid a livello di importanza mondiale. In Argentina hanno fatto tre giorni di lutto nazionale, non si può piangere per un cocainomane“.

Come era prevedibile si é scatenato un putiferio dopo questa dichiarazione e anche la nuora di Maradona, moglie di Diego Armando Jr. Nunzia Pennino, ha scritto così sui social: “Io mi auguro di non incontrare mai negli studi Mediaset il signor Cruciani! Te lo faccio venire io in mente quello che hai detto e ora dici di aver dimenticato dopo 5 minuti! Tutto ciò è vergognoso!”.

Poi sui social Maradona junior ha scritto: “Giuseppe Cruciani e David Parenzo pregate di non incontrarmi nei corridoi di Mediaset!“.

Giuseppe Cruciani risponde alla minaccia di Maradona junior e scoppia la lite

Armando Maradona junior è intervenuto durante la trasmissione di Beppe Cruciani ‘La Zanzara’ ed è scoppiata una lite furiosa.

Beppe Cruciani, dopo la minaccia di Maradona junior gli ha detto in trasmissione: ” “Cosa vorresti fare se mi incontri? Perchè non dovrei incontrarti negli studi di Mediaset? Non minacciarmi, perché altrimenti le cose diventano serie. Perché hai scritto quella roba lì? … Se minacci, minaccia bene. Non hai nulla da dirmi? Invece hai detto, hai scritto. Hai scritto che, se mi incontri nei corridoi Mediaset, è peggio per me. Non hai capito un ca**! Non ti parlo col c***o? Io parlo come voglio”.

E Maradona junior ha risposto: ” “Ascoltami bene, sto dicendo sul serio. Io a te non ho nulla da dire, quello che ti dovevo dire te l’ho già detto. Impara a parlare, la trasmissione di m***a tua e di quell’altro mongoloide l’ho sentita trenta volte. Non me ne fotte proprio di quello che hai da dire”..

E Cruciani: “Io non ho detto nulla di quello che mi viene attribuito, quelle frasi su tuo padre non le ho proferite. Era un gioco, uno scherzo. Non ho detto nulla del genere. Comunque, le minacce non sono accettabili: ma cosa minacci?”. E Diego Maradona Junior: “Allora prendi un pugno per gioco…”.

Poi, un po’ di tempo dopo, sempre sui social Maradona Jr ha scritto: “Ho ricevuto le scuse di Cruciani e Parenzo sul loro gioco inopportuno. Questione chiusa!”