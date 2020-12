Gianni Morandi posta una foto insieme a Rudy Zerbi scattata dalla moglie Anna, al web la foto non piace e Gianni Morandi risponde a tono

0 SHARES Condividi Tweet

In questo momento di pandemia i social sembra siano rimasti l’unico contatto immediato tra le persone e se fino a poco tempo fa venivano usati tantissimo, ora molto di più. Gianni Morandi, come personaggio pubblico ha sempre usato i social per informare i suoi follower di tanti particolari della sua vita e loro hanno risposto con tanto affetto e ammirazione. Le foto che posta, nella maggior parte dei casi sono scattate dalla moglie Anna, tanto che questo particolare Gianni Morandi lo ha inserito anche nella canzone, grandissimo successo, cantata insieme a Fabio Rovazzi.

Gianni Morandi e la moglie Anna condividono ogni momento della loro vita e quando sono in compagnia di amici, ora molto meno di un tempo a causa del covid, immortalano sempre il momento.

L’estate scorsa hanno fatto il giro del web le foto di Gianni Morandi e della moglie Anna nella tenuta di Albano a Cellino San Marco. Quelle foto, bellissime sono state postate anche dalla compagna di Albano, Loredana Lecciso che era presente a quegli incontri.

La foto del pranzo di Gianni Morandi e Rudy Zerbi

Qualche giorno fa Gianni Morandi ha postato una foto insieme al suo amico Rudy Zerbi mentre pranzavano e, precisamente, al momento del dolce La foto, sempre scattata dalla moglie Anna ritraeva i due amici, vicini e senza mascherina che si gustavano il dolce a fine pranzo.

Il web è insorto e si è anche meravigliato dell’assenza della mascherina nonostante al distanza tra i due fosse minima.

In tanti sono intervenuti rimproverandolo duramente tanto che lui si è sentito in dovere di scusarsi con tutti.

Le scuse di Gianni Morandi

Gianni Morandi, quando si è reso conto, effettivamente di aver sbagliato, ha rimediato scusandosi con un post su facebook e ha scritto così: “Mi sembrava fosse un peccato veniale ma alla fine mi sono sentito un po’ in colpa. A scanso di equivoci, da oggi in poi terrò sempre la mascherina, anche in casa, mi laverò continuamente le mani, starò sempre alle regole e non andrò nemmeno al ristorante…“.

E poi si è fatto scattare un’altra foto dalla moglie Anna mentre indossa la mascherina rossoblu del Bologna.

I suoi follower l’hanno scusato e certamente d’ora in poi il bravissimo e amatissimo cantante bolognese starà più attento alle foto che posta.