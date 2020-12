Domenica In, Renato Zero ha commosso e emozionato e poi Dagospia lancia una bomba su cosa è accaduto dietro le quinte

0 SHARES Condividi Tweet

Domenica scorsa da Mara Venier a Domenica In è andato ospite Renato Zero. Il cantante romano amato e seguito da milioni di persone ha commosso ed emozionato sia in studio Mara Venier ma anche tutto il pubblico che lo stava seguendo da casa. Tantissimi gli aneddoti che ha ricordato della sua immensa carriera, gli inizi difficili, le porte sbattute in faccia il deserto alle sue prime serate e poi ha tenuto a sottolineare che ciò che lo ha reso grande e il cantante che è ora è il passa parola perchè se alle prime serate andavano pochissime persone sono state proprio quelle poche a parlare bene di lui e delle sue canzoni e a invogliare, per le serate successive più persone.

La sua vita lunghissima e ricchissima è stata dedicata alla musica, alla sua famiglia e agli amici e non ha potuto non ricordare l’amatissima nonna che lo ha cresciuto ma anche il suo grandissimo amico Gigi Proietti da poco scomparso. Una vita ricca, vissuta al massimo e spesa molto bene.

Dagospia ha raccontato cosa è avvenuto dopo l’intervento di Renato Zero a Domenica In

Dopo l’entusiasmo e la soddisfazione che il pubblico ha provato nel vedere e sentire Renato Zero, Dagospia ha rivelato un’indiscrezione che ha confermato, ancora una volta, quanto sia immenso il cantante romano.

Dagospia, infatti, ha rivelato che Renato Zero non ha voluto alcun compenso per la sua ospitata e lo ha fatto solo per la grandissima amicizia che lo lega a Mara Venier. Oltre ad essere felicissima l’azienda Rai questa notizia è piaciuta tanto anche ai sorcini che hanno apprezzato il valore che Renato Zero dà all’amicizia , non solo a parole ma anche con fatti concreti.

Renato Zero fa una gaffe in geografia

Renato Zero durante la chiacchierata con Mara Venier ha fato una gaffe.

Ha, infatti, citato una cittadina nella quale si è esibito tantissimi anni fa ma ha sbagliato ad indicare in quel regione si trova.

Ha detto di ricordare con tanto affetto Tortoreto Lido dove ha tenuto uno dei suoi primissimi concerti quando non era ancora il Renato Zero che è oggi ma ha detto che si trova nelle Marche.

Il giorno dopo il sindaco di Tortoreto Lido ha voluto precisare che è in Abruzzo e non nelle Marche ma suo web sono stati tutti pronti a scusare l’errore dell’immenso Renato Zero.