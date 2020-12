Belen scrive un post e il web non ha dubbi, è per Stefano

0 SHARES Condividi Tweet

Belen Rodriguez è sempre molto attiva sui social e, sia che è innamorata sia che è triste e sola non dimentica mai di farlo sapere a chi la segue anche se, a volte, i suoi post risultano un po’ sibillini.

Durante il periodo che è seguito alla separazione da Stefano De Martino, Belen ha postato una serie di foto e di video da cui traspariva tutta la sua infelicità e sofferenza e non si è mai nascosta dietro finti scatti. Ma poi è ritornato l’amore e ora i suoi post sono pieni di amore, di ironia e di serenità.

Belen Rodriguez scrive un post e il web è convinto che il destinatario sia Stefano De Martino

Belen, che ora sembra felice accanto al suo nuovo amore, Antonino Spinalbese , ha postato delle frasi che sembrano il frutto di una lunga meditazione e il web ha ritenuto che siano indirizzate a De Martino.

Belen ha scritto: “Tu prova a chiudere gli occhi e sogna in grande. Continua a pensare a tutte le cose che vorresti ottenere e cammina per conquistarle … Quando cadrai, fai in modo di rialzarti tutte le volte e impara a perdere perché nella vita succede” .

E poi, ancora: “Ma quando capita, accetta tutto con il sorriso e comportati sempre bene, sii un uomo giusto … Sii sempre gentile e rispettoso, soprattutto con le persone più deboli. Rispetta il prossimo e non essere mai irriconoscente”.

E poi il post si conclude così: “Semina bene per raccogliere bene, ti servirà”.

Più che indirizzate a De Martino sembrano un pensiero su come vuole vivere lei nonostante i torti subiti e qui ci sarebbe l’accenno al suo ex marito.

Belen scrive un post e Iannone commenta

Proprio perchè Belen è molto attiva sui social, qualche giorno fa ha postato una sua foto accompagnata dalla didascalia “Maria Belen” e sotto un utente ha lasciato un commento. Ma non utente qualsiasi ma un suo ex fidanzato, Andrea Iannone che ha scritto così “Rodriguez”.

Nonostante la storia con Andrea Iannone sia finita da un bel po’ di tempo e anche lui dopo Belen ha avuto altre storie tra cui quella con Giulia De Lellis, pare che il pilota non abbia ancora dimenticato la bella argentina.

I follower sono rimasto stupiti dal commento di Iannone e qualcuno si è chiesto se non ci sia un possibile ritorno di fiamma tra i due anche se Belen pare felicissima accanto al suo nuovo fidanzato.