Albano, lo accusano di aver raccomandato Jasmine e Antonella Clerici decide di raccontare la verità

Albano è sempre sulla cresta dell’onda e, nonostante non sia più un ragazzino, è pieno di impegni, alcuni anche abbastanza gravosi. Albano non si è mai fermato e, oltre alla sua attività artistica, si occupa, ogni volta che gli é possibile, della sua tenuta e dei terreni che la circondano.

Albano ha sempre raccontato di seguire da vicino i suoi figli anche se cerca di non dare mai loro l’impressione di farlo. Li lascia liberi nelle loro scelte ma non li perde mai di vista.

Come ha più volte detto, per lui non c’è alcuna differenza tra i figli di primo e quelli di secondo letto anche sei i figli avuti da Romina Power sono armai grandi, lui non ha mai smesso di fare loro da padre.

Albano e il rapporto conflittuale con Yari

Yari non ha mai fatto mistero di non avere un buon rapporto con il padre tanto che ha deciso anche di cambiare cognome con quello della mamma, Romina con la quale, invece, va daccordissimo.

Durante l’estate scorsa pare che le tensioni con il padre siano aumentate perchè Albano pareva avesse deciso di sposare Loredana Lecciso e Yari si sarebbe opposto con tutte le sue forze.

Alla fine l’ha spuntata Yari e Albano e Loredana non si sono più sposati.

Jasmine Carrisi giudice con il padre a The voice e le dicono di essere raccomandata

Da quando si è saputo che Jasmine sarebbe diventata giudice a The voice senior con il papà Albano, in tanti hanno gridato allo scandalo dandole della raccomandata.

Anche Maurizio Costanzo è intervenuto sull’argomento dicendo che è normale che un padre aiuti, quando può, un figlio e che questo accade in ogni ambito lavorativo.

Jasmine Carrisi è stata ospite da Eleonora Daniele a Storie Italiane e, collegata c’era anche Antonella Clerici, la quale ha spiegato, una volta per tutte il perchè della scelta di Jasmine a The voice: “È molto ben educata, entra in punta di piedi, ha un grande rispetto di suo papà. Sono stata io a pregare Al Bano a venire con la figlia. Volevamo un elemento giovane che desse quel sapore un po’ scanzonato. Sono molto felice di questa scelta perché si è rivelata una ragazza carina in tutto”.