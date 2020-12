Alessandro Gassman durissimo con Alfonso Signorini: “La sua trasmissione volgare e …”, il web si infiamma

0 SHARES Condividi Tweet

Alessandro Gassmann ci ha abituato ai suoi commenti sui social dove è molto attivo e si schiera in modo netto e deciso, non curandosi delle conseguenze delle sue affermazioni.

Qualche tempo fa si era schierato contro Vittorio Sgarbi per l’uso delle mascherine. Infatti, mentre Sgarbi ha sempre sostenuto che le mascherine vanno usate solo in presenza di assembramenti, Alessandro Gassman ha controbattuto che bisogna usarle sempre.

E allora, quando Vittorio Sgarbi, nella qualità di sindaco di Sutri ha emesso un’ordinanza decisamente provocatoria stabilendo multe per chi indossava la mascherina all’aperto, Alessandro Gassman l’ha qualificato “cosetto nervosetto”. Da lì ne è scaturita una rissa verbale molto accesa e i follower si sono schierati dalla parte di uno o dell’altro.

Alessandro Gassman dice di Alfonso Signorini e di Mediaset in generale che fanno una televisione “volgare e becera”

Alessandro Gassman, in queste ore, ha attaccato duramente Mediaset e i programmi che propone. Ma questa volta, a differenza delle altre, non ha fatto un attacco diretto ma, lodando Antonella Clerici che conduce “The voice senjor” sulla Rai, ha elogiato la stessa Antonella opponendola all’altri tipo di televisione che fa Mediaset e ha scritto così sui social: “The Voice Senior è l’ennesima prova che è possibile fare televisione di intrattenimento popolare, senza dover necessariamente essere volgari, divertendo e battendo la concorrenza becera”.

Infatti, Antonella Clerici ha portato a casa un ottimo risultato arrivando a fare il 19% di share raggiungendo più di 4 milioni di telespettatori.

In giuria Loredana Bertè, Al Bano e Jasmine Carrisi, Clementino e Gigi D’Alessio danno un valore aggiunto al programma che già di per sè è estremante valido come formula.