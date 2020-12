Che tempo che fa Littizzetto nella bufera, fa delle battute su Wanda Nara, il web in rivolta: “Nessuna differenza tra le offese alle donne con il tutorial di Detto Fatto e le parole della Littizzetto”

0 SHARES Condividi Tweet

Che tempo che fa, la trasmissione che va in onda la domenica su Rai Tre, condotta da Fabio Fazio con la partecipazione di Luciana Littizzetto, fa un buon numero di ascolti.

Il duo piace così come piacciono le interviste che fa Fabio Fazio. Fabio Fazio, recentemente è stato preso un po’ di mira perché in tanti contestano l’esosità del suo compenso, ma lui non ha mai risposto alle critiche che gli sono state mosse.

Fazio, come capita a tanti, ad alcuni piace, ad altri molto meno, in ogni caso “Che tempo che fa” è una trasmissione molto seguita, per alcuni appuntamento domenicale imperdibile.

Recentemente Fabio Fazio, che ha ospitato in collegamento e ha intervistato Walter Ricciardi, consigliere scientifico del ministro Roberto Speranza, ha scherzato con lui sulla sveglia che quest’ultimo aveva alle sue spalle che segnava un orario diverso da quello che era effettivamente e Fazio lo ha invitato, scherzosamente a sistemare la sveglia perché , in caso contrario, ha detto di temere che il pubblico potesse credere che la trasmissione non fosse in diretta.

Luciana Littizzetto fa delle battute su Wanda Nara e il web insorge

Luciana Littizzetto è solita fare interventi che lasciano il segno e , molto spesso il linguaggio che usa , forte, è oggetto di critiche. Ma quando domenica scorsa ha parlato di Wanda Nara, moglie di Mauro Icardi, il web si è davvero ribellato.

Vediamo cosa è accaduto.

Luciana Littizzetto ha mostrato una foto di Wanda Nara, completamente nuda, in sella ad un cavallo.

E la Littizzetto ha commentato così la foto: “Quando si dice cavalcare a pelo. Chissà dove è finito il pomello della sella, lei si arpiona così. Ha la Jolanda prensile” e poi altre battute molto forti.

I commenti dei social

Il web si è scatenato dopo la puntata e i comenti sono stati tutti in un senso: un attacco durissimo nei confronti della Littizzetto e delle sue frasi che sono state ritenute estremamente sessiste.

Sul web si sono, dunque, letti commenti del tipo: “Ditemi la differenza tra il tutorial di Detto Fatto e questo intervento della Littizzetto”, o, ancora: “Battute a sfondo sessuale pronunciate da una donna fanno ancora meno ridere ma danno solo disgusto”, e, anche: “Ho sempre trovato nella Littizzetto una comicità talmente banale e poco elegante da risultarmi del tutto priva di interesse”. E ancora: “Pensate cosa sarebbe successo se quelle parole a Wanda Nara le avesse dette un uomo. Comicità volgare che non fa ridere nessuno”, “Togli le parolacce e le battute volgari alla Littizzetto che resta?”.