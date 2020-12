Oggi è un altro giorno, Antonella Clerici “Mia sorella finge di non conoscermi”, Serena Bortone rimane senza parole

0 SHARES Condividi Tweet

Antonella Clerici è tornata in televisione, come qualche anno fa, alla conduzione di due programmi “E’ sempre mezzogiorno” e “The voice senjor”.

Antonella Clerici che, dopo la morte di Fabrizio Frizzi e l’immenso dolore per quella scomparsa così prematura e inaspettata aveva deciso di voler stare di più accanto alla sua bambina Maelle e al suo compagno Vittorio Garrone, dopo qualche anno ha sentito di nuovo la nostalgia della televisione e del suo lavoro che ha sempre amato tanto ed è tornata al suo posto, soprattutto nella fascia del mezzogiorno che le sta davvero a cuore. Il pubblico, da sempre a lei molto affezionato, la ha accolta con entusiasmo; chi, invece, ha necessariamente sofferto di questo ritorno in tv è stata Elisa Isoardi che si è trovata senza programma perchè La prova del cuoco è stata chiusa definitivamente e , dopo la partecipazione a Ballando con le stelle, attualmente la Isoardi è rimasta senza alcun programma.

Antonella Clerici ospite da Serena Bortone svela “Mia sorella fa finta di non conoscermi”

Antonella Clerici è andata ospite da Serena Bortone a “Oggi è un altro giorno” e ha raccontato alcune cose sulla sua vita e anche sul rapporto che ha con la sorella. La Clerici ha detto: “Mia sorella finge di non conoscermi … Quando qualche cliente le chiede se per caso è mia sorella, perché magari nota delle somiglianze lei finge di non conoscermi. È molto severa e mi critica sempre, ma sono ovviamente sono critiche costruttive”

E poi ha anche parlato del programma “The voice senjor” che ha in giuria nomi importanti quali Clementino, Loredana Bertè, Gigi D’Alessio e Al Bano e la figlia Jasmine e ha detto a proposito dei concorrenti: “Sono persone talentuose, non sono persone da Corrida che fanno ridere … persone con carattere, personalità, con vite da raccontare. Non hanno niente da perdere. Persone che per la prima volta hanno un palcoscenico, non c’è un dopo. C’è un qui e un ora”.

Antonella Clerici racconta di lei e Enrico Mentana

Antonella Clerici ha raccontato di quando ha conosciuto Enrico Mentana e ha detto: “Io avevo 28 anni, Enrico Mentana 35…è stato il nostro momento … non sarei qui se non ci fosse stato lui che ha creduto in me, eravamo due ragazzi”.

E poi ha aggiunto: “Ricordo sempre che mi ero persa per Roma agli inizi della mia carriera, io ero una provinciale. Enrico Mentana è venuto a recuperarmi con la vespa! È stato il nostro momento 30 anni fa!”.