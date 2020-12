Selvaggia Lucarelli massacra Fedez dopo che ha fatto beneficenza a bordo della sua auto di lusso, “ha un problema …”

0 SHARES Condividi Tweet

Qualche gesto fa Fedez, dopo aver organizzato una raccolta fondi per le persone che stanno vivendo un profondo disagio economico e dopo aver raccolto 5000 euro, è andato in giro per Milano a bordo della sua Lamborghini e ha regalato a cinque persone che ne avevano bisogno 1.000 euro ciascuno. Le persone erano state scelte dagli stessi follower di Fedez che avevano donato. Questo gesto non è piaciuto a tantissimi perché è parsa una pura ostentazione, sia fare beneficenza mentre si è ripresi e poi pubblicare il gesto sui social sia fare beneficenza a bordo di una Lamborghini. Chi, pubblicamente si è scagliato contro Fedez è stata Selvaggia Lucarelli e poi Fabio Volo ma in tanti hanno sposato le loro idee.

Selvaggia Lucarelli massacra Fedez per la beneficenza ostentata

Selvaggia Lucarelli ha scritto un articolo su TPi che ha iniziato così: “Partiamo da un presupposto. Io non credo che la beneficenza si debba fare in silenzio come principio insindacabile. Credo che la generosità, se condivisa, possa essere contagiosa, credo che organizzare (mettendoci la faccia) una raccolta fondi

significhi non solo avere l’opportunità di raccogliere grandi cifre ma anche di sentirsi parte di un’azione, aggregare il bene, far

sapere da che parte del mondo si sta”.

E poi, ancora: “La raccolta fondi sua e di Chiara Ferragni durante la pandemia mi è parsa una bella cosa, gestita bene, per dire (sul

destinatario della cifra potrei sollevare qualche obiezione, ma non è importante). Il problema, però, è che dopo quel momento

la beneficenza, per Fedez, è un qualcosa che a tratti è sembrata svuotata di significato, a tratti un compromesso tra la buona

azione e il self branding, a tratti, come per quest’ultima vicenda del tour dei poveri in Lamborghini, un qualcosa che ha più a

che fare con il format di un reality cafone che con la beneficenza”.

Poi ha definito Fedez “in questa sua continua oscillazione tra il fanciullo che non sa crescere e l’adulto capace di buoni slanci, perennemente mortificati dal suo ego.”

“Quella cosa lì, è bene che Fedez lo sappia, non c’entra

nulla col fare del bene. È fare show col bene, che è un’altra cosa.”

Fabio Volo attacca Fedez: “La beneficenza si fa in silenzio”, la risposta di Fedez

Anche Fabio Volo si è scagliato contro Fedez e durante la sua trasmissione radiofonica ha chiesto: “Secondo voi la beneficenza si fa privatamente oppure in maniera diversa?”.

E poi: “Io divento matto perché poi ci ritroviamo a parlare di queste cose: aspettate un attimo prima di riprendere la messa in onda, vado giù ad aiutare una vecchietta che attraversa la strada, poi faccio una stories, un post e divento buono per tutti ma con i soldi degli altri”.

E poi ha concluso così: “Questi argomenti mi fanno andare fuori di testa la beneficenza non era un qualcosa che si faceva in silenzio”.

A questo punto, Fedez ha deciso di rispondere e ha detto così: “Mi dispiace che questa iniziativa sia stata percepita come di cattivo gusto, ma se i miei utenti mi chiedono di fare qualcosa che è a fin di bene, io non mi voglio esimere dal farlo, quindi lo rifarei”.

“Questa è una cosa che in America viene fatta più volte, capisco che siamo un paese diverso ma io lo rifarei. Probabilmente la prossima volta prenderò la metro, se questo è il problema”.