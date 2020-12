La Vita in Diretta, momenti di silenzio imbarazzante poi Matano chiede “ma cosa ti sta succedendo?”

0 SHARES Condividi Tweet

Alberto Matano a Vita in diretta, quest’anno da solo a condurre, sta riscuotendo un grande successo di pubblico. Se all’inizio sembrava un po’ rigido e legato, ora si è completamente sciolto e riesce ad affrontare i temi più delicati così come quelli più allegri e spensierati con la stessa disinvoltura. All’inizio della sua conduzione Alberto Matano aveva un taglio molto giornalistico come è normale avendo condotto per tanto anni il telegiornale in Rai ma poi, piano piano è riuscito a trovare il suo spazio e ora si vede che è completamente padrone della situazione. Qualche tempo fa una telespettatrice scrisse anche sulla rubrica che Maurizio Costanzo cura sul settimanale Nuovo diretto da Riccardo Signoretti lamentando l’assenza di una figura femminile accanto a Matano per addolcire e rallegrare un po’ la conduzione ma Costanzo fu molto fermo nel rispondere che Alberto Matano, grandissimo giornalista, era in grado di condurre da solo la trasmissione anche se, conveniva Maurizio Costanzo, che una figura femminile è sempre auspicabile.

Alberto Matano rimane in silenzio e poi chiede ”ma cosa stai facendo?”

Ieri ospite a La vita in diretta, Andrea Delogu che durante l’estate ha condotto il programma insieme a Marcello Masi riscotendo un grandissimo successo di pubblico.

Ad un certo punto dell’intervista, Alberto Matano ha visto che Andrea Delogu si piegava più volte verso le sue scarpe e le ha chiesto: “Che stavi facendo con le scarpe, scusa?”.

E la Delogu, con la simpatia che la contraddistingue ha risposto: “Stavo staccando un pezzo di etichetta perché sono nuove … Li ho presi per venire qui”.

Lorella Cuccarini torna ad attaccare Alberto Matano ma lui resta in silenzio

Qualche giorno fa, in occasione di un’intervista rilasciata al settimanale Chi, Lorella Cuccarini è tornata ad attaccare Alberto Matano per come l’ha trattata quando conducevano insieme Vita in diretta la scorsa edizione ma non lo ha mai nominato.

Lorella Cuccarini ha detto a proposito di Amici dove ora svolge il ruolo di professoressa di danza: “La chiamata di Maria è stata inattesa e meravigliosa e non ci ha messo molto a convincermi: ha un modo di raccontare che affascina … Arrivare a fare una trasmissione così, dopo 35 anni di carriera, in un momento particolare… l’idea di restituire quella grande fortuna che ho avuto… Ma questo è l’allineamento dei pianeti”.

E poi ha concluso a proposito de La vita in diretta: “È una prova che ringrazio il cielo di avere affrontato: mi ha reso più forte e mi ha dato la misura di quello che so fare”.