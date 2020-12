Loredana Berte e Giulio Todrani, papà di Giorgia, lite furiosa, “Non sei umana e hai leso …”

0 SHARES Condividi Tweet

The Voice Senior è arrivato alla finale e gli animi sono molto tesi perché, nonostante come ha sempre detto Antonella Clerici, i concorrenti non gareggiano per avere un futuro artistico, vista l’età ma è un “qui e ora”, tutti ci tengono a che la loro bravura e i loro sogni di una vita trovino forma.

Lo spettacolo è stato bellissimo e gradevole da seguire. Anche Alessandro Gassmann lo ha molto apprezzato come è emerso dai social sui quali si è espresso e lo ha voluto anche paragonare a ciò che Mediaset offre nella stessa serata facendo i complimenti alla Rai che sa far divertire con uno spettacolo mai sopra le righe a differenza “della concorrenza volgare e becera”, come da Gassmann appunto qualificata.

I giudici, Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, Al Bano con Jasmine e Clementino rendono lo spettacolo ancora più frizzante e poi la conduzione di Antonella Clerici è sempre una garanzia di qualità.

La lite tra Giulio Todrani e Loredana Bertè

Il papà di Giorgia, Giulio Todrani che ha fatto un’ottima performance è stato , purtroppo, bloccato dal covid e, nonostante fosse asintomatico non è più potuto essere in studio. La produzione gli ha dato, comunque la possibilità di gareggiare ma da casa con “It’s not Unusual” di Tom Jones. Dopo l’esibizione è stato escluso e non potrà , dunque, partecipare alla finalissima. Un po’ la delusione per la sconfitta un po’ l’atteggiamento del suo coach, Loredana Bertè, che a lui non è piaciuto, ha deciso di affidare ai social la sua amarezza e ha scritto così su twitter: “La mia delusione nei tuoi confronti è per la tua poca umanità ignorando un artista che ti aveva scelto come coach e aveva avuto fiducia in te il 29 ottobre e il 5 dicembre le prime parole che ho sentito da te in collegamento Skype, che comunque partivo penalizzato”.

E poi: “Cara Loredana tu sai benissimo tutti i miei problemi che ho avuto io e la mia famiglia con il Covid dal 6 novembre al 5 dicembre, e in 30 giorni mi sarei aspettato da te almeno 1 telefonata per sapere come stavo, al telefono non ti contagia il covid e anche per consigli sul pezzo”.

Loredana Bertè aveva in precedenza scritto: “Giulio mi spiace, sei unico e ti auguro di riprenderti presto” ma Todrani ha risposto: “Cara Loredana dispiace molto più a me hai leso la mia professionalità”.

I giudici si divertono e si scambiano i loro successi

I giudici che si sono rivelati tutti simpaticissimi, durante la puntata della finale si sono scambiati i loro successi esibendosi sul palco e così Loredana Bertè ha cantato “Felicità”, Clementino e Gigi D’Alessio , insieme hanno cantato «Come suena el corazon» D’Alessio «E la luna bussò» di Loredana Bertè, Al Bano e Jasmine la canzone di Clementino «Sei la cosa più bella che ho». Oggi, Domenica 20 dicembre ci sarà la finalissima.