Puglia, focolaio dopo un funerale, contagiata tutta la famiglia del morto

Il comune di Collepasso in provincia di Lecce è stato colpito da un focolaio di Covid-19 scoppiato subito dopo la celebrazione di un funerale che si è svolto lo scorso 6 dicembre.

Contagiati la moglie del defunto, ricoverata nel reparto Covid di un ospedale di Lecce, e tutti i parenti.

A rendere noto l focolaio è stato il primo cittadino della città salentina, Paolo Menozzi: “Dai dati ufficiali recentemente pervenuti emerge che la maggiore diffusione del contagio deriva dagli incontri in occasione delle visite effettuate nelle abitazioni dei defunti e durante la veglia della salma prima di dare corso alle operazioni liturgiche in chiesa e di sepoltura in cimitero”.

Al funerale hanno partecipato anche persone non del comune di Collepasso che saranno sottoposte a tampone.

Il Sindaco di Collepasso ha disposto inoltre: “prima della celebrazione in chiesa e al termine dei riti di commiato, si debba rispettare l’obbligo per i presenti di non sostare sul sagrato e di recarsi immediatamente al cimitero in automobile; inoltre il custode del cimitero, in occasione dell’entrata dei feretri per le conseguenti operazioni di seppellimento, dovrà consentire l’ingresso nel Cimitero Comunale ai soli parenti più prossimi del defunto ed in maniera contingentata nel numero e nel tempo”.