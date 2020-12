Detto Fatto, la bomba sul programma “ogni giorno va in onda … …”

0 SHARES Condividi Tweet

Detto fatto è sempre stato un programma piacevole e gradevole da seguire, da quando lo conduceva Caterina Balivo a quando il testimone è passato a Bianca Guaccero. Un programma tranquillo, divertente e gradevole che alternava momenti di gossip a tutorial vari.

E’ sempre risultato un prodotto fresco e ben confezionato, adatto alla fascia pomeridiana durante la quale veniva proposto e piacevole appuntamento quotidiano. Poi, all’improvviso, tutto è cambiato. E’ stato mandato in onda un tutorial su come fare la spesa al supermercato in modo sexy e il programma è affondato. Prima sospeso, poi rimesso in onda ma da qual momento non è stato più visto di buon occhio.

Le scuse di Bianca Guaccero.

Bianca Guaccero si è scusata per quanto accaduto anche se ha voluto sottolineare che si è trattato di un momento che doveva essere divertente ma che era risultato un “siparietto triste”.

Non sono bastate le sue scuse perché il mondo del web ha reagito molto male anche se poi c’è stato chi ha detto di non trovare alcuna differenza tra quel tutorial e l’affondo che Luciana Littizzetto ha fatto ad una foto di Wanda Nara nuda su un cavallo. La differenza è che Detto fatto è stato sospeso mentre la Littizzetto è sempre lì al suo posto su Rai Tre accanto a Fabio Fazio.

Anche altri esempi si possono riportare come la cacciata di Mauro Corona dal programma di Bianca Berlinguer “Carta bianca” per avere detto “gallina “ alla conduttrice giornalista, appunto Bianca Berlinguer e gli atteggiamenti poco galanti che negli anni precedenti teneva l’attuale direttore di rete Franco Di Mare nei confronti delle sue colleghe e riportati alla luce da Striscia la notizia. Insomma, spesso si assiste all’atteggiamento che ricorda il detto “due pesi e due misure”.

Una rivelazione bomba su Detto fatto

Dopo la ripresa di Detto fatto con la prima puntata che ha visto Bianca Guaccero molto tirata e tesa, ora la trasmissione è stata sospesa per le festività natalizie ma c’è chi dice che si sta facendo di tutto per chiuderla definitavamente.

Infatti, Giuseppe Candela, giornalista di Dagospia ha dichiarato al portale Fatto Quotidiano “Detto Fatto non l’hanno chiuso ma, come ripetuto più volte, l’obiettivo resta quello … Praticamente ogni giorno va in onda in orari diversi così affonda. Infatti ieri era sotto il 3% , beh che fai non lo chiudi un programma che fa il 3%? Detto, fatto”.