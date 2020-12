Albano in forte imbarazzo, Loredana Lecciso attacco durissimo a Mara Venier

0 SHARES Condividi Tweet

Mara Venier al comando di Domenica In, ha sempre detto che nelle sue trasmissioni invita solo chi vuole lei e chi le sta simpatico e mai qualcuno solo perché deve farlo. E così sempre gli ospiti della Venier sono perfettamente a loro agio con la padrona di casa che li intrattiene con domande mai scomode, molto delicate che non vanno mai ad indagare nella vita troppo personale e, se qualche volta accade, Mara Venier ha sempre chiesto il consenso all’ospite di turno.

Mara Venier ha sempre ospitato nelle sue Domenica In, Romina Power ribadendo in ogni occasione di essere molto amica e di volerle un gran bene così come Loredana Lecciso è andata ospite tantissime volte da Barbara D’Urso.

Mara Venier invita Jasmine Carrisi che non si presenta

Domenica scorsa Mara Venier aveva in collegamento alcuni dei giudici di The voice senior che poi la sera avrebbero dovuto fare l’ultima puntata, la finalissima. In collegamenti c’era Albano ma non Jasmine che con il padre è stata uno dei giudici della trasmissione di Antonella Clerici.

Mara Venier, non vedendo Jasmine ha chiesto ad Albano dove fosse: “Ma dov’è Jasmine, avevo chiesto Jasmine!”

A quel punto Al Bano, che è sembrato in imbarazzo, ha detto che come tutte le donne, essendo senza trucco non voleva andare in onda.

Ma in tanti, sul web hanno commentato che è stata una mancanza di rispetto nei confronti di Mara Venier che l’aveva invitata e che quella del trucco era un’evidente scusa.

A detta del web, infatti, dietro la mancata apparizione della figlia 19enne di Albano c’era una chiara volontà della mamma, Loredana Lecciso di non farla presenziare perchè la Venier ospita sempre Romina Power. Il web si è scatenato dicendo che la mancata presenza di Jasmine non era altro che una vendetta di Loredana Lecciso.

Jasmine Carrisi alla finale di The voice indossa un abito costosissimo

Jasmine Carrisi, durante la finalissima di The voice senior ha sfoggiato un abito rosa bellissimo che le stava benissimo.

L’abito che è stato stimato del costo di 399 euro ha fatto storcere il naso a parecchi che lo hanno ritenuto eccessivo.

Ma il web si è anche scagliato contro la partecipazione della ragazza dicendo che se era lì è solo perchè è la figlia di Albano. Anche Maurizio Costanzo è intervenuto in questa discussione dicendo che è normale che un figlio venga aiutato da un genitore quando quest’ultimo può e che questo accade in ogni ambito lavorativo. Invece, Antonella Clerici ha tenuto a precisare che la presenza di Jasmine non è stata sollecitata da Albano ma, al contrario, è stata la produzione di The voice a volerla.