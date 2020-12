Al Bano, Loredana Lecciso usa parole forti: “Sposarmi con lui non ha più senso perché …”

0 SHARES Condividi Tweet

Loredana Lecciso è mamma orgogliosa e felice della sua Jasmine avuta 19 anni fa da Albano. Dopo Jasmine è arrivato anche Bido che, a differenza della sorella, pare non avere velleità artistiche. Loredana Lecciso e la figlia Jasmine sono molto complici e Loredana ha sempre dichiarato che i suoi tre figli, compresa la prima avuta da una precedente relazione, li segue sempre e con molta premura.

Jasmine e Albano giudici a The voice senior

Jasmine, 19enne ha da poco concluso la sua prima esperienza lavorativa in tv accanto al papà Albano. I due, infatti sono stati, in coppia giudici a The voice senior il programma di Antonella Clerici e Jasmine è piaciuta tanto ai telespettatori e, soprattutto ad Antonella Clerici che ha avuto per lei bellissime parole.

Qualcuno ha avuto da ridire e l’ha definita “raccomandata” perché se non avesse avuto Albano come padre non sarebbe mai stata in tv ma la Clerici l’ha difesa a spada tratta dicendo che Albano non ha fatto alcuna pressione ma è stata lei a volerla.

Jasmine è stata anche criticata per i vestiti che ha indossato perché ritenuti troppo costosi per una ragazza della sua età.

Loredana Lecciso, a proposito del matrimonio con Albano dice “Ormai non ha più senso”

Fino all’ultima estate si è parlato della possibilità che Loredana Lecciso e Albano convolassero a nozze. La notizia era nell’aria ma , pare, che i figli di primo letto di Albano, in primis Yari, si siano fortemente opposti tanto da far cambiare idea al padre.

Ora è intervenuta sull’argomento proprio la diretta interessata , Loredana Lecciso attuale compagna di Albano che ha dichiarato: “Mi sarebbe piaciuto sposarmi quando i bambini erano piccoli. Adesso non ha senso, non avrebbe più quel sapore. Adesso apprezzo di più il matrimonio mentale: credo che alla fine ciò che conta sono i fatti. E sento la famiglia così unita in questo momento che non mi manca nulla. Questo è il bello, abbiamo un equilibrio perfetto. Il matrimonio avrebbe avuto senso coi figli piccoli, oggi non aggiungerebbe nulla a ciò che abbiamo”.

E poi ha anche detto in occasione di un’intervista rilasciata a Grand Hotel: “Io ho costruito una bella famiglia allargata assieme ad Albano però devo essere molto sincera: provengo da una famiglia tradizionale e augurerei a mia figlia una famiglia tradizionale. Lo so che è anacronistico dire queste cose nel 2020, però avendo vissuto entrambe le dimensioni… la famiglia tradizionale non ha prezzo“.