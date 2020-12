Mara Venier, fuori di sé “Ma pure a Natale rompi le palle?!?”, quello che dice dopo è incredibile

0 SHARES Condividi Tweet

Mara Venier è amatissima e seguitissima, oltre che in televisione dive conduce attualmente Domenica In con un grandissimo successo, anche sui social dove, da qualche tempo, è molto attiva. Mara Venier ha svelato che ad avvicinarla ai social è stata Alessia Marcuzzi ai tempi in cui la Venier era opinionista nei suoi programmi, uno per tutti, L’Isola dei famosi.

Mara Venier e il rapporto con i social

Mara Venier, da quando si è avvicinata ai social non li ha più lasciati e, come capita a tutti, nonostante sia molta amata, è anche molto attaccata. Gli haters non mancano mai e , purtroppo per lei, anche la Venier li ha.

Mara Venier risponde a tono agli haters

Mara Venier come hanno fatto in tanti , personaggi famosi e non, ha postato sui social molte foto di come sta trascorrendo le sue vacanze natalizie: in famiglia, con il marito Nicola Carraro e con la sua amatissima figlia, Elisabetta Ferracini e con il nipote

Mara Venier, sui social, si è anche mostrata in ciabatte mentre balla in cucina e poi ha postato una foto che la ritrae insieme al marito, alla figlia, al nipote e al maggiordomo. Alla vista del maggiordomo, in tanti si sono scandalizzati e l’hanno attaccata sul web scrivendole: “Voglio sperare che il signore dietro non sia un maggiordomo ma un parente travestito …mah!” o, anche: “Ma il maggiordomo è vivo?” oppure: “E il maggiordomo trattato da schiavo” e ancora: “Anche a Natale fate lavorare questo povero uomo?”.

Nessuno degli haters si è, però, accorto che il maggiordomo non è una persona ma una statua e allora Mara Venier, a chi le ha scritto: “Almeno per un giorno il maggiordomo lasciamolo libero. Attaccatemi pure ma io la penso così, so che è un lavoro ma la penso così e via quei vestiti obsoleti di dosso”, ha risposto così: “Ma non vedi che è finto di plastica??? Ma pure il giorno di Natale devi rompere le palle….”.

Solo qualche giorno fa ad un altro haters che le aveva scritto che le interviste che fa sono noiose, la Venier aveva scritto risposto così: “vaff….”

Dopo tutti gli attacchi per il maggiordomo, la Venier ha spiegato sui social e a corredo della foto che lo mostra, ha scritto: “finto, di cera e comprato a Miami”.