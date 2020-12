Maria De Filippi senza mezzi termini, “Io non tendo la mano a nessuno ma …”

0 SHARES Condividi Tweet

Verissimo è un programma del sabato pomeriggio condotto da Silvia Toffanin che riscuote sempre tantissimo successo perché la padrona di casa invita sempre personaggi che sono beniamini del pubblico e che hanno sempre qualcosa di interessante da raccontare. Silvia Toffanin mette loro a proprio agio e l’ospite di turno, con estrema naturalezza si racconta, a volte solo a volte in coppia.

Maria De Filippi a Verissimo parla con Silvia Toffanin della mamma morta da poco tempo

Maria De Filippi è andata ospite sabato scorso nel salotto di Silvia Toffanin e si è raccontata molto. Ha parlato di se stessa, del marito Maurizio Costanzo e del figlio adottato, Gabriele del quale è, giustamente, mamma orgogliosa.

Però, prima ha voluto dire qualcosa sull’atteggiamento che ha tenuto Silvia Toffanin quando le è morta la mamma. Silvia Toffanin , nonostante fosse morta la mamma da qualche giorno, ha voluto essere lo stesso in televisione a condurre il suo programma perché, disse in quell’occasione, la mamma che non si perdeva una puntata di Verissimo, avrebbe voluto così. E allora, a questo proposito Maria De Filippi le ha detto: “Penso che sia una scelta forte, che non tutti capiscono. Ma è la scelta giusta”.

E Silvia Toffanin non ha potuto trattenere le lacrime.

Maria De Filippi, “Io non tendo la mano, mi vado a prendere il talento”

Maria De Filippi, a proposito delle sue scelte e delle persone che vuole che lavorino con lei , ha spiegato perché volle chiamare, anni fa a Tu si que vales Mara Venier che stava vivendo un momento doloroso della sua vita e ha detto: “Ho la fortuna di avere tante ore da riempire in tv e di avere tanta libertà. E se vedi del talento lo vai a prendere. Non è tendere la mano ma rimettere le persone nei posti giusti. Quando ho chiamato Mara Vernier è stata un bene per il programma“.

Invece su Alessandra Amoroso ha detto: ” l’ho conosciuta nel 2008, mi chiama mamma famosa, ha un grande cuore, ma un carattere particolare”.

Su Lorella Cuccarini, che ormai fa parte della squadra di Amici, ha detto: “È stata una scoperta, spesso fai lo stesso lavoro ma non ti incontri mai … Io l’ho vista a giugno, abbiamo parlato di danza. E ho visto una persona che ci credeva tanto. Io sono molto contenta che lei ci sia“.

E poi la De Filippi ha anche parlato della sua vita privata e familiare e ha detto del marito: “A Maurizio piace il Natale ed è un accumulatore di panettoni. A casa nostra durano fino a marzo, quando attendiamo la colomba di Pasqua. È inoltre un nonno molto affettuoso, da quando sono nati i nipoti va pazzo per gli acquisti natalizi“.