Grande Fratello VIP, Maria De Filippi entra nella casa e saluta tutti tranne un concorrente, tutti se ne accorgono e il web …

0 SHARES Condividi Tweet

Maria De Filippi viene, da sempre, definita la “Queen” della televisione. E’ una donna forte, sicura decisa che dà l’idea di esser molto materna, di saper ascoltare, comprendere, perdonare ma mai di farsi prendere in giro. Per questo che è davvero amata da tutti, soprattutto i ragazzi che parlerebbero con lei per ore.

Maria De Filippi entra nella casa del grande fratello e saluta tutti tranne un concorrente

Ieri, durante la puntata de “Il grande fratello vip”, Maria De Filippi, in collegamento dallo studio di “Amici”, è intervenuta innanzitutto per fare una sorpresa a Tommaso Zorsi che nei giorni precedenti aveva detto che per stare accanto a Maria De Filippi era disposto anche a fare le fotocopie e il caffè e poi per salutare tutti i ragazzi, alcuni di quali che conosce molto bene come Andrea Zelletta, Andrea Zenga e Carlotta Dell’Isola.

Dopo aver parlato con Zorsi, la De Filippi ha scherzato anche con Carlotta, l’ex concorrente di Temptation Island e le ha detto: “Carlotta sei diventata una vippona“. Mentre con Andrea Zelletta ha parlato di Natalia , la sua fidanzata e ha provato a fargli capire un po’ di cose.

Poi, però, tutti hanno notato che , anche conoscendo bene Sonia Lorenzini, una delle troniste di Uomini e Donne, non la ha salutata.

Il web si è chiesto come mai la De Filippi si sia comportata così ma in tanti hanno dedotto che evidentemente la Lorenzin non si sarà comportata bene con il programma una volta smessi i panni di tronista. Il gesto della De Filippi di non salutarla è certamente dipeso da qualcosa di molti grave che sarà accaduto.

Maria De Filippi parla con Tommaso Zorsi

Maria De Filippi, che si è collegata con la casa del grande fratello proprio per Tommaso Zorsi, ha a lungo chiacchierato con lui e gli ha detto: “Ciao Tommy, come stai? Sono contenta di conoscerti, non è uno scherzo”.

E poi: “Ti dico la verità, all’inizio non mi eri simpatico, poi ti ho guardato con occhi diversi. All’inizio fai la parte dell’arrogante e dello sprezzante, quindi ho capito che poteva essere una corazza. Poi ho iniziato ad apprezzare vari aspetti del tuo carattere. Sono convinta ci sia una parte del tuo carattere che nessuno ha visto, che spesso mascheri. Sono convinta che questa tua fragilità sia positiva. Ho scoperto che fai una vita regolarissima, che come me discuti solo quando stimi una persona e che ti piace discutere per far pace. Da un po’ di tempo non ti fidi delle persone e questo è un problema serio. Però vorresti una proposta di matrimonio da manuale”.

Infine: “La tua paura di non essere un bravo figlio non esiste. Assolviti, le persone a volte possono sbagliare ma non lo fanno sempre per ferire”.