Terremoto in tempo reale, oggi nuova scossa in Puglia, trema la terra a San Giovanni Rotondo

0 SHARES Condividi Tweet

Nelle prime ore di oggi una nuova scossa di terremoto è stata registrata in Italia. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma ha segnalato un evento sismico in Puglia alle 2,43 della notte appena trascorsa.

L’evento sismico, di magnitudo 2.0, è avvenuto a soli due chilometri da San Giovanni Rotondo in provincia di Foggia.

I comuni interessati dalla scossa sono stati i seguenti: San Marco in Lamis, Rignano Garganico, Cagnano Varano, Manfredonia e Monte Sant’Angelo.

Non si hanno notizie di danni. I terremoti non possono, al momento ancora essere previsti e non è possibile comprendere se sempre nella stessa ona possano ripetersi altre scosse anche di un magnitudo più forte.

Solo un giorno fa gran parte della Croazia è stata devastata da un fortissimo terremoto di magnitudo 6.4.

Al momento il bilancio è di sette persone morte ma si temono che possano essere ancora molte le persone seppellite sotto le macerie.

Nella prime ore di oggi altre due forti scosse di terremoto sono state registrate sempre in Croazia, la prima alle ore 6,15 di magnitudo 5.0 e la seconda alle 6,30 sempre di magnitudo 5.0.