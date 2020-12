Bari, slitta apertura mercato di Japigia, si spera possa essere inaugurato nella prossima primavera

0 SHARES Condividi Tweet

Il mercato di Japigia di Bari non sarà inaugurato per la fine del 2020. L’impresa appaltatrice non ha terminato i lavori nei tempi stabiliti a causa del lockdown per Covid.

I lavori per il nuovo mercato di Japigia ebbero inizio nel novembre 2018. Sono passati due anni ma l’apertura è slittata nuovamente.

I lavori nel mercato sono quasi tutti completati e l’impresa appaltatrice dovrebbe solo intervenire per la pavimentazione di alcune zone del mercato.

L’assessore dei lavori pubblici di Bari e il sindaco sperano quanto prima che i lavori terminano e i cittadini possano usufruire di una nuova e confortevole struttura.