Flavio Briatore posta un video del figlio Nathan Falco mentre indossa il copricapo arabo ma il web si rivolta: «Non si può, è pericoloso e vietato…»

Flavio Briatore dedica tantissimo tempo al figlio, Nathan Falco avuto da Elisabetta Gregoraci.

Sia Elisabetta Gregoraci che Briatore sono innamorati pazzi del loro bambino e trascorrono tutto il tempo insieme a lui, a volte anche tutti e tre nonostante siano separati.

Elisabetta Gregoraci è reduce dall’esperienza del grande fratello vip e, mentre lei era nella casa, ci sono state tanti voci sul suo conto poco edificanti, che le attribuivano numerose storie d’amore con tanti uomini e lei appena uscita dalla casa, venuta a sapere di questo, ha dato mandato ai suoi legali per tutelare la sua immagine, come lei stessa ha raccontato durante l’intervista con Silvia Toffanin a Verissimo.

Flavio Briatore fa indossare il copricapo arabo al figlio Nathan Falco e il web si rivolta

Flavio Briatore, che è abbastanza attivo sui social, ha postato un video dove il suo bambino indossa un copricapo arabo.

Questo mentre, insieme erano a Dubai.

I follower si sono, però, accorti che l’uomo, arabo, che stava aiutando Nathan Falco ad indossare il copricapo non aveva la mascherina e allora sul web hanno commentato il video così: «L’uomo che gli sta mettendo il copricapo non indossa la mascherina». E anche: «Non si può, è pericoloso».

Flavio Briatore e Nathan Falco a Dubai

Durante la permanenza di Elisabetta Gregoraci nella casa del grande fratello vip, pare che il bambino abbia molto risentito delle voci che circolavano sul conto della mamma a causa della sua storia con Pierpaolo Petrelli.

Per questo voci pare che il bambino sia stato preso molto in giro a scuola tanto che Briatore ha deciso di portarlo fuori dall’Italia a Dubai, ma Briatore ha smentito che il motivo del viaggio fosse questo e ha detto che ha deciso di portare con sè il bambino perché la mamma era già lontana e lui doveva partire per lavoro e non voleva che Nathan rimanesse da solo.

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore sono restai molto uniti per il bene del loro bambino e recentemente ci sono state voci anche di un loro riavvicinamento anche se smentite dai diretti interessati.

Ora che è uscita dalla casa è venuta fuori anche un’altra voce e cioè che lei e Stefano Bettarini abbiano avuta una storia abbastanza lunga ed importante e che Bettarini, per andarla a trovare e non farsi riconoscere indossasse anche una lunga parrucca.