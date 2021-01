Sonia Bruganelli, la moglie di Paolo Bonolis, pubblica un post: “Potrebbe andare …”, il web si interroga

0 SHARES Condividi Tweet

Sonia Bruganelli è la moglie di Paolo Bonolis che, sempre molto attiva sui social, molto spesso si attira critiche feroci, accuse di snobismo e di eccessiva ostentazione e anche auguri molto cattivi.

Ma lei, sicura di sé, di ciò che ha e di ciò che vuole dalla vita non si ferma e, in qualche occasione, il marito, Paolo Bonolis ha detto che lei è una provocatrice e che, quando è attaccata, si diverte molto.

Sonia Bruganelli pubblica un post sui social

Sonia Bruganelli, che di solito posta foto dei suoi lussuosissimi acquisti, scorci della sua bellissima casa e anche momenti familiari, qualche giorno fa ha postato una frase che ha lasciato un po’ interdetti i suoi follower che, ormai hanno raggiunto quota

600mila.

Sonia Bruganelli ha scritto: “Potrebbe andare peggio… potrebbe piovere”.

Si tratta di una citazione famosa tratta da Frankenstein Junior di Mel Brooks.

In tanti si sono chiesti a cosa la Bruganelli si riferisse: se alla reale situazione metereologica o a qualcos’altro di più interiore ma lei non ha dato alcuna spiegazione in merito.

Sonia Bruganelli e il suo modo di vivere

Sonia Bruganelli, qualche giorno fa, ha dato sui social una definizione di se stessa e ha scritto così: “Molto madre, a volte moglie, ancora figlia, sempre sorella, altalenante amica e un po’, ma solo un po’… imprenditrice!”.

Ultimamente la Bruganelli si è anche lanciata in un nuovo progetto, è diventata presentatrice di un programma sui libri dal titolo “I libri di Sonia” su Tim Vision.

Di questa nuova esperienza ha detto: “Sono felice e soddisfatta. Un progetto, legato alla mia passione per i libri, adesso si trasforma in realtà in tv”.

Paolo Bonolis, a proposito della ostentazione sui social della ricchezza che fa la moglie ha detto: “La ricchezza è considerata una colpa? È sempre stato così. Chi aveva di più era guardato in mala maniera da chi ha di meno. Con questi benedetti social è un continuo diffondere di pensieri e parole di ogni tipo. Tutti parlano, credo che nessuno ascolti. Il valore delle cose viene determinato dalla fatica che si fa per ottenerle.”