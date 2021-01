Sanremo 2021, Giovanna Civitillo sul palco con Amadeus, Bianca Guaccero senza mezzi termini: “Per me …”

0 SHARES Condividi Tweet

Tra circa due mesi inizierà il Festival di Sanremo che, quest’anno, oltre le solite tensioni normali per una manifestazione così importante, avrà il carico anche di tutte le misure che bisognerà adottare per il contenimento della pandemia da covid. Tra le tante indiscrezioni circolate, è circolata anche quella che gli spettatori in sala saranno tenuti blindati in una nave da crociera e fatti uscire, per tutta la durata del Festival, solo per le serate senza che entrino in contatto con nessun’altro. Tante altre saranno le misure che bisognerà necessariamente adottare, una fra tutte, quella di fare tamponi a tutti continuamente.

Giovanna Civitillo, moglie di Amadeus con lui sul palco

Amadeus, anche quest’anno, sarà conduttore e direttore artistico della manifestazione e, pare che abbia deciso che accanto a lui sul palco ci sarà la moglie Giovanna Civitillo.

Per ora non ci sono conferme sulla sua presenza mentre i nomi certi sono quelli di Elodie, Achille Lauro e Zlatan Ibrahimović.

Ma le voci circa la presenza della Civitillo si fanno sempre più insistenti.

Una quasi conferma arriva anche da Bianca Guaccero

Giovanna Civitillo, moglie di Amadeus è attualmente impegnata accanto a Bianca Guaccero nella trasmissione Detto fatto dove è una dei tutor.

Proprio perché Bianca Guaccero la conosce bene è intervenuta lei stessa sulla questione e ha chiesto alla diretta interessata, Giovanna Civitillo se i rumors sono veri o meno.

Giovanna Civitillo ha glissato e allora la Guaccero ha detto: “Io so che il silenzio è assenso” e, poi: “Io direi che forse ci sarà … Io direi che ci sarà, perché altrimenti avrebbe detto chiaramente non ci sarò, oppure si sarà al fianco di mio marito ma non sul palco”.

Questa esternazione della Guaccero è arrivata durante la SuperClassifica di Jonathan Kashanian quando si parlava proprio del Festival di Sanremo che sarà condotto da Amadeus con Fiorello.

Bianca Guaccero si è poi espressa anche su chi vorrebbe che vincesse il Festival e ha detto che lei farà il tifo per Ermal Meta e ha detto: “Vorrei vincesse Ermal Meta”.

Dunque, nessuna smentita sulla co conduzione, almeno in una delle serate, di Giovanna Civitillo né tantomeno alcuna conferma.