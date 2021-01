Andrea Delogu, sui social una proposta indecente, lei gradisce e dice “voglio conoscerti a qualunque costo”

0 SHARES Condividi Tweet

Andrea Delogu è una bravissima attrice di teatro e di televisione ma anche una eccezionale conduttrice televisiva come ha avuto modo di dimostrare l’estate scorsa quando, al timone de “Vita in diretta estate” al fianco di Marcello Masi ha conquistato, in pochissimo tempo, le simpatie del pubblico da casa. Nelle vesti di conduttrice de “Vita in diretta estate” ha dato il meglio di sé, sia in solitaria curando i suoi spazi, sia in coppia con Masi con il quale la simpatia e la stima reciproca era reale e i due hanno dimostrato, fino all’ultimo minuto, dell’ultima puntata abbracciandosi avvolti dal cellophane, quanto si volessero bene. L’intesa che sono riusciti a trovare è stata perfetta come quando lei stanca da non reggersi in piedi, ha condotto seduta a terra e lui, le si è seduto accanto. Tanti piccoli e grandi gesti che hanno dimostrato quanto i due si fossero davvero incontrati sia umanamente che professionalmente.

Andrea Delogu riceve una proposta indecente e lei risponde “non vedo l’ora di conoscerti”

Andrea Delogu , sempre molto attiva sui social, ha ricevuto una proposta indecente che lei ha pubblicato e a cui ha risposto con entusiasmo.

Andrea Delogu, nonostante felicemente sposata con l’attore romano Francesco Montanari ha accolto con entusiasmo la proposta.

La Delogu, dopo aver ricevuto la proposta decisamente indecente da parte, l’ha pubblicata con allegata la sua risposta.

La risposta di Andrea Delogu

Andrea Delogu ha risposto così: “Io mi compro la lavatrice solo per poterti conoscere, sei un grande. Sei un genio dell’onda d’urto delle vendita laterale a finalità elettiva. Mi compro tutto se proprio lo devo fare, ma solo per sapere chi sei”.

Se sulle prime i suoi follower sono rimasti di stucco, poi hanno perfettamente capito lo spirito della Delogu che è sempre molto simpatica e pronta alla battuta. Chissà se il destinatario della risposta si è fatto due risate o ha preso per vero ciò che gli è stato detto. In ogni caso, anche questa volta Andrea Delogu ha conquistato il suo pubblico che la segue sia in televisione che sui social e che da lei non resta mai deluso.

Andrea Delogu, oltre ad essere una bellissima donna, dimostra anche di sapere come comportarsi in ogni situazione e questo la rende ancora più un beniamino del grande pubblico.