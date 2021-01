0 SHARES Condividi Tweet

Nella serata di ieri a Bari, per cause in via di accertamento, un’auto e una moto della Polizia Locale si sono scontrate.

Il fatto è avvenuto all’incrocio tra via Caldarola e via Archimede al quartiere Japigia. Ad avere la peggio è stato il vigile che conduceva la moto.

Subito trasportato al Pronto soccorso ha riportato ferite lievi alle gambe.