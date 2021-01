Chiara Ferragni, la mamma senza freni: “Essere sua madre mi fa perdere di credibilità”

0 SHARES Condividi Tweet

Chiara Ferragni è una delle influencer più seguite che ha fatto dell’immagine e dello stile il suo lavoro. Ora, in attesa del secondo figlio, una bambina dopo Leone è al settimo cielo e, anche se a lei non mancano le critiche di chi prova in tutti i modi a ferirla anche con battute abbastanza pesanti sul marito Fedez e non solo, lei va dritta per la sua strada sicura di sé e della famiglia che sta continuando a costruire. Recentemente hanno provato ad offenderla chiedendole come fa a stare insieme a Fedez e lei ha risposto parlando di grande amore. Non si fa zittire, non si fa intimorire né intimidire perché è una donna che ha costruito tutto da sola e in pochi anni è stata in grado di realizzare un impero che si gode fino alla fine.

La mamma di Chiara Ferragni ha fatto una dichiarazione forte “essere sua madre mi fa perdere di credibilità”

La mamma di Chiara Ferragni, Marina Di Guardo ha scritto un thriller “Nella buona e nella cattiva sorte” e Diego Paura, critico letterario ha detto: «Il romanzo, pubblicato da Mondadori, racconta di Irene, giovane illustratrice di talento vittima di un marito geloso, Gianluigi».

Ma la mamma di Chiara ha detto, a proposito dell’essere madre di una giovane donna così famosa e di essere conosciuta più perché è la mamma di Chiara Ferragni che perché è una scrittrice: “la mamma di Chiara Ferragni … Credo mi aiuti per la visibilità, ma mi danneggi per la credibilità che posso avere in certi ambienti dove pensano: “Ah, la mamma della Ferragni pubblica libri: chissà chi è che glieli scrive…”»

Chiara Ferragni dopo la caduta fa un’ecografia

Chiara Ferragni, che aspetta la sua seconda bambina, nei giorni scorsi ha vissuto attimi di paura quando è caduta.

Subito si è precipitata a fare un’ecografia che, per fortuna, ha evidenziato che era tutto a posto. E’ stata lei stessa a comunicare, in seguito, di averne fatta un’altra e ha detto: “Oggi ho fatto un’altra ecografia dopo una piccola caduta. È perfetta e l’abbiamo immortalata mentre sorrideva”.