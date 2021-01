Domenica In, Lapo Elkann entra in studio e per come si comporta, mette in grande imbarazzo Mara Venier, momenti di tensione

0 SHARES Condividi Tweet

Ieri Mara Venier ha ospitato in trasmissione a Domenica In, Lapo Elkann che lei stessa ha detto di amare molto.

La puntata è stata molto incentrata sul covid, sui vaccini e sulle varie posizioni, vaccino si vaccino no e, tra i vari ospiti c’era anche Gina Lollobrigida che ha fatto sapere che oggi 18 gennaio si vaccinerà al Campus e anche il commissario straordinario, Domenico Arcuri.

Lapo Elkann entra e mette in imbarazzo Mara Venier

Ieri, Lapo Elkann era il superospite a Domenica In e Mara Venier ci teneva tantissimo che lui ci fosse.

Lapo Elkann è, certamente, un personaggio molto forte con una sua spiccata personalità e con atteggiamenti, spesso, controcorrente e neanche ieri si è smentito.

Infatti, appena entrato, vestito come al solito molto bene tanto da fare sempre tendenza, con indosso la mascherina, ha visto Mara Venier e, toltosi la mascherina, si è avvicinato velocemente a Mara Venier e ha provato a baciarla.

Mara Venier si è prontamente allontanata e così non c’è stato alcun contatto tra i due.

Poi, quando il clima è tornato sereno, Lapo ha rilasciato alla Venier una lunga e bellissima intervista dove il rampollo di casa Agnelli si è dilungato soprattutto sulla sua fondazione a cui tiene tantissimo, la fondazione Laps che ha come obbiettivo quello di sostenere i minori e aiutarli laddove vivano in situazioni di disagio.

Lapo parla della sua fidanzata e dice di esserne molto innamorato

Lapo ha parlato molto anche della sua fidanzata con Mara Venier, Joanna Lemos e di lei ha detto: “La mia vita era sempre stata incentrata sull’io, ora è incentrata sul noi”.

Mara Venier ha voluto raccontare al pubblico di quanto sia grande l’affetto che li lega e ha detto: “Sei un nipotino al quale voglio bene. Ti sono sempre stata vicina, nei momenti difficili come in quelli più belli. In ogni vita, ci sono cadute e poi ci si rialza. Ti ho sempre voluto bene e ho sempre cercato di capirti”.

E poi Lapo ha continuato: “Cresciuto in una gabbia dorata? Sì, forte, ma sempre in gabbia ero”.

E poi a proposto del gravissimo incidente automobilistico che lo ha visto in coma per un po’ di tempo, ha dichiarato: “Credo in Dio. In quel momento ho avuto una prospettiva della vita diversa, credo che la voce sia venuta da su. Mio nonno, Giovannino, Edoardo… li ho visti come angeli custodi”.

E poi, della sua fidanzata ha detto: “Senza questa donna non avrei fatto i passi che ho fatto … A lei devo la serenità, è la donna della mia vita. Mi permette di fare la differenza ogni giorno. E’ l’unica che ama e supporta Lapo ogni giorno”.

Ha voluto anche raccontare: “Quando l’ho vista la prima volta ho detto ‘è lei la quella che voglio’. E’ forte intelligente e sensibile. Gran parte della serenità che ho è merito suo”.

Ha anche aggiunto: “Se lo vorrà costruirò con lei una famiglia. Quando la vedo sono orgoglioso di averla accanto”.