Antonella Clerici, ospite Massimo Giletti: “Quando eravamo fidanzati mia madre di te pensava …”, gelo in studio

Antonella Clerici, padrona di casa a “E’ sempre mezzogiorno” ospita, spesso in collegamento personaggi famosi con i quali si intrattiene a fare due chiacchiere, amabilmente e con i quali sperimenta anche delle gustose ricette.

Ieri è stata la volta del giornalista e conduttore di La7 Massimo Giletti che la domenica sera va in onda con “Non è l’Arena”.

Come tuti sanno, Massimo Giletti e Antonella Clerici sono stati fidanzati per un bel po’ di tempo e spesso ricordano quel periodo con tanta tenerezza e, ancora oggi, si vogliono un gran bene e si stimano a vicenda.

Massimo Giletti fa ad Antonella Clerici una rivelazione che risale ai tempi del loro fidanzamento

Massimo Giletti, ospite da Antonella Clerici ha chiacchierato a lungo con lei del periodo del loro fidanzamento ricordandolo con tanta nostalgia e affetto tanto che dai racconti è evidente ancora un grande affetto.

Massimo Giletti ha svelato un segreto sia ad Antonella Clerici che al pubblico in ascolto mettendo anche un po’ in imbarazzo la Clerici che ha sorriso ed è anche un pò arrossita. Massimo Giletti ha detto alla Clerici: “Mia madre voleva essere tua suocera”.

Ma poi ha anche aggiunto: “Mia madre però non ha insistito perchè ti voleva bene e non voleva vederti diventare una martire per stare con me”.

Antonella Clerici, a quel punto, ha aggiunto: “Eravamo due giovanissimi che non conoscevano niente di Roma, ci siamo conosciuti in tempi non sospetti nessuno di noi pensava di fare la carriera che abbiamo fatto”.

Poi, Massimo Giletti ha detto alla Clerici che ha sentito Antonio Ricci il quale si è detto contento dei momenti di “E’ sempre mezzogiorno” che manda in onda a Striscia e la Clerici, sorridendo ha specificato: “Si, per i nuovi mostri”.

Poi Antonella Clerici, dimenticando che il covid in questo periodo sta impedendo ogni attività sportiva ha chiesto a Giletti: “Nuoti ancora tutte le mattine?” e Massimo Giletti ha risposto: “Con il covid ci hanno devastato, non possiamo nuotare, giocare a calcio”.

Alessandro Cattalan ad Antonella Clerici “il consiglio che ti ho dato mi ha creato problemi”

Qualche puntata fa, ospite da Antonella Clerici a “E’ sempre mezzogiorno” è stato Alessandro Cattalan che ha detto alla Clerici che, quando le ha sconsigliato di mandare la figlia Maelle in una certa scuola, ha avuto problemi perché la dirigenza scolastica non ha preso bene che lui avesse sconsigliato la loro scuola.