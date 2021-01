Guillermo Mariotto senza mezzi termini su Milly Carlucci “vi svelo i veri motivi del perchè Milly Carlucci non mi ha portato a Il cantante mascherato”

0 SHARES Condividi Tweet

Guillermo Mariotto è uno dei giudici storici di Ballando con le stelle che è presente in giuria fin dalla prima edizione ed è amatissimo da alcuni e mal sopportato da altri. Piace tanto perché è sincero e commenta senza falsi pudori, dice sempre quello che pensa e, quando prova simpatia innate, non lo nasconde. E proprio per gli stessi motivi che, a volte, è mal sopportato anche perché qualche volta, nei commenti tende a esagerare.

Guillermo Mariotto non vede la mamma da due anni e prova molta nostalgia

Guillermo Mariotto vive lontano dalla mamma e da circa due anni non la vede e questa circostanza, come ha raccontato lui stesso, lo fa tanto soffrire.

Lo stilista ha rilasciato un’intervista al magazine Nuovo diretto da Riccardo Signoretti e ha raccontato molto di se stesso e anche del suo lavoro e alla domanda diretta del giornalista: “Che cosa ti manca di più in questi ultimi mesi?”, lui ha risposto così: “Mi manca tanto mia madre…E’ un medico e vive in Venezuela…Non la vedo da quasi due anni, e mi manca tanto il fatto di non poterla abbracciare….”

Ma poi ha anche aggiunto che, grazie alle videochiamate un minimo di contatto riesce a mantenerlo e ha spiegato: “Ci videochiamiamo spesso e il nostro legame è diventato più forte…”

Milly Carlucci non vuole Guillermo Mariotto a Il cantante mascherato

E’ parso molto strano a tutti che Milly Carlucci non abbia scelto, come ha fatto gli altri anni, Guillermo Mariotto a Il cantante mascherato.

In molti hanno subito pensato che questa decisione di escluderlo, presa da Milly Carlucci fosse dipesa dal modo di fare di Mariotto che, durante l’ultima edizione di Ballando, è andato un po’ fuori binario e ha esagerato con battute al limite dell’offesa sia nei confronti di Elisa Isoardi dicendole che “… si vede che tra le lenzuola ci sai fare” e sia con Rossella Erra, il giudice popolare definendola “cicciona”.

Ma nella stessa intervista rilasciata a Nuovo, Mariotto è tornato su quest’argomento e ha voluto precisare: “Non ho litigato con Milly … è’ stata fatta una scelta di comune accordo…Ballando è finito da poco e non mi piace la sovraesposizione in Tv…Mi sono preso una pausa…”

E poi Mariotto ha anche raccontato cosa gli piacerebbe fare in futuro e ha detto: “Il mio prossimo obiettivo è quello di realizzare un programma tutto mio, dedicato ai bambini, come conduttore…”