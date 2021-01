Domenica In, Mara Venier, “Ma perché non te ne vai a …”, sconcerto in Rai arriva un’interrogazione parlamentare

0 SHARES Condividi Tweet

Mara Venier, ieri 25 gennaio ha condotto un’altra puntata di Domenica In ricca di ospiti, di emozioni e anche di informazione, una parte a cui la Venier tiene molto e a cui non rinuncia mai.

E’ stato mandato in onda anche il filmato della vaccinazione a Gina Lollobrigida e poi, chiusa la parte che riguarda il covid, si è aperta la parte più giocosa e anche emozionante: le interviste agli ospiti.

Ospite di Mara Venier Teo Mammuccari, pronta un’interrogazione parlamentare

Tra i vari ospiti in studio, ieri c’è stata anche la graditissima presenza di Teo Mammuccari che con Mara Venier è stato protagonista, insieme agli altri giudici Rudy Zerbi, Gerry Scotti e Maria De Filippi, del fortunatissimo programma Mediaset Tu si que vales.

Durante l’edizione in cui giudice popolare era Mara Venier, la zia nazionale molte volte ha litigato con Teo Mammuccari e, a volte, i toni sono stati anche molto accesi e di questi momenti sono stati mandati in onda alcuni filmati.

Uno di questi filmati ha ricordato il momento in cui, dopo diversi sfottò da parte di Teo Mammuccari indirizzati alla Venier, quest’ultima, fuori di sé gli ha detto “ma perché non te ne vai a fan …” e poi ha lasciato lo studio.

I due hanno riso insieme di gusto alla visione di questi filmati.

L’interrogazione parlamentare per Mara Venier

Dopo la puntata si è scatenato il caos tanto che è probabile anche un’interrogazione parlamentare e anche segnalazioni in Commissione di vigilanza Rai.

Tutto questo perché ospite da Mara Venier è andato un personaggio della concorrenza e cioè di Mediaset.

Non solo, in più la Venier, non soddisfatta di aver invitato un personaggio della concorrenza ha fatto anche pubblicità a “Tu si que vales” mandando in onda spezzoni della trasmissione, che, ricordiamo va in concorrenza con Ballando con le stelle di Milly Carlucci.

L’intervista è iniziata con Teo Mammuccari che dice a Mara Venier: “Ci manchi, lo sai no?” e lei, di rimando: “Ci siamo tanto divertiti, anche voi mi mancate”, e poi: “Mai dire mai eh? Se torno mi metto seduca accanto a te”.

E poi Mammuccari ha parlato dei suoi esordi e ha detto: “io volevo fare lo spettacolo … In questo lavoro la famiglia non ti aiuta, sono tutte chiacchiere”.

E, ancora: “Mio padre mi voleva pavimentista … Ma io non ho mollato, sono andato avanti”.

Di Rudy Zerbi ha detto: ” E’ una persona buona, ma è più occupato, ha problemi… gli ho dato tante dimostrazioni di affetto, litighiamo molto ma poi finisce tutto”.