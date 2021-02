Domenica In, Mara Venier non si accorge di avere il microfono aperto e dice: “Roberto…”, cala il gelo in studio

0 SHARES Condividi Tweet

Mara Venier anche ieri, come tutte le domeniche, ha condotto Domenica In, il contenitore domenicale che ormai, da quando è in atto la pandemia da covid, si divide in due momenti, quello iniziale dedicato appunto al covid, al vaccino, ai tempi di somministrazione e al ritardo della stessa che, purtroppo, si sta verificando in questo periodo a causa di intoppi nella distribuzione, e poi la seconda, più leggera dove la Venier ospita, di solito in studio, qualche volta in collegamento personaggi famosi che molto spesso suono suoi amici con i quali si intrattiene e che intervista come se fosse nel salotto di casa sua. La Domenica In di Mara Venier piace tantissimo e, se ogni tanto si paventa la possibilità che dalla prossima edizione non ci sarà più lei a condurla ma qualche altra conduttrice, il pubblico da casa, tramite i social, già insoerge.

Mara Venier e la gaffe del microfono aperto

Mara Venier ci ha abituato alla sua spontaneità anche, a volte, nel commettere gaffe delle quali lei stessa è la prima a sorridere. Ieri, domenica 31 gennaio ne ha fatta un’altra delle sue, sempre, però, in allegria.

Prima che cominciasse la nuova puntata di Domenica In si è collegata come al solito con il telegiornale che precede la messa in onda del contenitore domenicale ma la Venier non si è accorta di essere già collegata e ha detto più e più volte: “Roberto mi senti? Mi senti?”, tutti la sentivano proprio perché, aveva appunto il microfono aperto e poi, quando anche lei lo ha capito, si è abbastanza imbarazzata.

Ieri ospiti da Domenica In sono stati Ornella Vanoni, Alessandra Martines in collegamento da Parigi, in studio Caterina Balivo, in collegamento Antonella Clerici, Gabriele Cirilli, e Kabir Bedi collegato dall’India.

Per quanto riguarda la parte dedicata al covid, ospite è andato Walter Ricciardi.

Ospoete in studio Ornella Vnaoni

Uno degli ospiti della puntata di ieri di domenica in è stata Ornella Vanoni che ha raccontato di aver contratto il covid e ha detto “a causa del Covid, mi si sono gonfiati i linfonodi e ho avuto un blocco intestinale”.

E poi ha anche aggiunto: “il Covid mi ha preso l’intestino … ho visto più medici io che tutti voi”.

Infine, ha detto: “Se la scienza mi mette a disposizione qualcosa per non soffrire, io la prendo”.