Da noi a ruota libera, Francesca Fialdini interrompe la trasmissione e chiede agli autori: “Mi dite cosa sta succedendo?”, in studio un gran trambusto

Francesca Fialdini, al timone della trasmissione della domenica pomeriggio che va in onda subito dopo Domenica In, piace tanto, infatti, Da noi A ruota libera ha un gran successo di pubblico grazie anche al traino di Domenica In condotto da Mara Venier che ha degli ascolti altissimi.

Francesca Fialdini interrompe la trasmissione e chiede agli autori “Che succede?”

Ieri, domenica 31 gennaio è andata in onda un’altra puntata di Da noi a ruota libera e tanti sono stati gli ospiti di Francesca Fialdini, tutti amatissimi dal grande pubblico: Lino Guanciale e Tullio Solenghi. Ad un certo punto, mentre la Fialdini stava intervistando Tullio Solenghi, si è sentita una gran confusione in studio e allora, Francesca Fialdini , fingendo sorpresa e preoccupazione, ha bloccato tutto e ha chiesto agli autori “Ragazzi, che succede, mi dite cosa sta succedendo?” e poi in studio è arrivato Spiderman.

Quindi tutto organizzato dagli autori con la complicità della Fialdini che quando ha chiesto agli autori: “ragazzi cosa sta succedendo?” sapeva benissimo che da lì a poco sarebbe entrato in studio un supereroe amatissimo dai bambini.

Si tratta di Mattia Villardita, un giovane uomo di 27 anni di Savona che poi Francesca Fialdini ha intervistato e che ha raccontato la sua storia e ha spiegato che, più o meno da un mese, è diventato cavaliere della Repubblica italiana perché va negli ospedali a trovare i bambini malati e a portare loro un po’ di allegria e di gioia.

Mattia, insieme al fratello Gaetano e ad altri amici, travestiti da supereroi fanno del bene ai piccoli malati che ogni volta accolgono i loro amici supereroi con tanta gioia e sorpresa.

Francesca Fialdini, commossa, gli ha detto: “Per me è un onore intervistarti perché non ho mai intervistato un Supereroe.”

Francesca Fialdini intervista Lino Guanciale e Tullio Solenghi

Ieri, domenica 31 gennaio gli altri ospiti di Francesca Fialdini sono stati Tullio Solenghi e Lino Guanciale. Quest’ultimo, che in questi giorni è sul piccolo schermo con “Il commissario Ricciardi”, ha ripercorso la sua carriera, che è costellata di successi e premi, insieme alla Fialdini.

Poi è stata la volta di Tullio Solenghi al quale la Fialdini ha detto: “Sono molto felice. Ho realizzato un sogno”, perchè per lei intervistarlo è stato bellissimo.