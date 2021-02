Albano, si sente poco bene in diretta a Il cantante mascherato, non riesce a respirare bene …

0 SHARES Condividi Tweet

Albano, ieri ha partecipato, come ospite non in gara a “Il cantante mascherato” la trasmissione di Rai 1 che va in onda il venerdì sera e che è condotta da Milly Carlucci.

Albano, che anche l’anno scorso ha partecipato come concorrente vestito da leone e, in quell’occasione, arrivò in finale con Teo Mammuccari che vinse, quest’anno è tornato ma, dicevamo, solo come ospite.

Albano si sente poco bene dentro la maschera che non lo fa respirare

Ieri Albano è stato invitato a partecipare a Il cantante mascherato come ospite ed è tornato ben volentieri a vestire i panni del leone, la maschera con la quale l’hanno scorso ha partecipato.

Però quest’anno , a differenza dell’anno precedente quando è filato tutto liscio, c’è stato un problema, Albano faceva fatica a respirare dentro quell’ingombrante maschera e ha detto a Milly Carlucci: “Sembra una sauna qua dentro” .

Non è la prima volta che accade che qualche concorrente si senta poco bene, infatti anche i Ricchi e poveri, sotto la maschera di Baby Alieno avevano avuto le stesse difficoltà e, soprattutto Franco aveva lamentato la difficoltà a respirare tanto da “sentirsi morire” come lui stesso ha riferito.

Non solo in Italia ci sono stati questi inconvenienti, anche nell’edizione inglese, una cantante, Gabrielle, si è sentita poco bene più volte tanto da avere, alla fine, delle crisi di panico.

Albano interviene a “E’ sempre mezzogiorno”

Albano è intervenuto in collegamento da Antonella Clerici a “E’ sempre mezzogiorno” e le ha detto “mi manchi”.

Questo perché qualche mese fa ha partecipato al programma della Clerici “The voice senior”, in giuria insieme alla figlia Jasmine e sia per lui che per Jasmine è stata una bellissima esperienza. Anche Jasmine ha più volte sottolineato come con lei Antonella Clerici sia stata molto materna e come sia stata contenta di partecipare al suo programma che per la ragazza ventenne è stata anche la prima esperienza in televisione. Invece, per quanto riguarda la carriera che vuole intraprendere, quella di cantante,ha già inciso il suo primo singolo “Ego” che ha fatto un boom di visualizzazioni.

Anche Antonella Clerici ha amato subito questa ragazza che non conosceva e l’ha definita molto gentile ed educata. Dopo quell’esperienza Loredana Lecciso ha pensato di far seguire la sua prima figlia avuta da Albano ( perché hanno anche un altro figlio, Bido) da un agente.