Antonella Clerici, non usa mezzi termini, parole pesantissime sul Grande fratello vip “Il nulla cosmico …”

0 SHARES Condividi Tweet

Antonella Clerici è una persona sempre molto garbata, educata che ha una buona parola per tutti ma, nello stesso tempo, è una donna davvero in gamba con un carattere forte e deciso. E’ anche una persona vera, infatti lei stessa ama sottolineare che, sia quando sta bene che quando sta male, mette al corrente il suo pubblico perché ci tiene ad avere un rapporto diretto e sincero che in tutti questi anni di televisione è stata la sua forza, e non intende dare di sé un impressione che non sia quella reale che poi l’avvicina tanto alla gente comune.

Antonella Clerici si è scagliata contro Il Grande fratello “E’ mortificante”

Antonella Clerici che, di solito, è sempre molto serena con tutti, ha voluto dire la sua su una trasmissione che ha giudicato “il nulla cosmico”, “Il grande fratello vip”.

La Clerici ha usato parole davvero molto dure che le sono sgorgate direttamente dal cuore e non ha voluto addolcire in alcun modo la pillola quando ha detto in occasione di un’ intervista rilasciata al Fatto Quotidiano: “Non è la mia televisione, è mortificante. Ci sono delle persone che non so neanche chi sono. Perché stanno lì? Non hanno niente da dire. C’è il nulla cosmico. Un tipo di televisione che non giudico. Alcune situazioni possono anche essere divertenti, ma quando sono diseducative si va alla deriva. Non mi piace”.

E pii ha anche aggiunto: “Questo tipo di televisione non riesco a farla. Io direi: anche basta o facciamolo con gente che abbia qualcosa dire, mettiamo anche degli sconosciuti ma che abbiano un loro mondo da raccontare. Il nulla non mi piace. Ci sono persone che per 15 minuti di notorietà farebbero di tutto, ma non è giusto. Dobbiamo far valere le competenze. In tv devi avere cultura e saper usare i verbi. Non mi piace che perché partecipi ai reality fai le serate”.

Antonella Clerici contro Angela di Mondello

Antonella Clerici, a proposito dei personaggi che nascono sui social, ha parlato anche di Angela di Mondello e ha detto: ” … poi quanto durano? Fanno le sparate su Twitter diventano personaggi per 2 giorni e la intervistano. Mi ricordo di ‘Coviddi’. Tu puoi dare spazio a una cosa del genere?! Tu educhi i giovani a fare quella roba per avere più follower. Dobbiamo davvero premiare la competenza“.