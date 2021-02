Amici, Rudy Zerbi offende pesantemente Anna Pettinelli: “hai una …”, cala il gelo in studio

0 SHARES Condividi Tweet

Ad Amici le tensioni tra i colleghi insegnanti sono sempre molto palpabili e, anche se Maria De Filippi prova sempre a stemperare i toni, a volte i diretti interessati si offendono tra di loro, anche molto pesantemente.

Così come accade molto spesso a Lorella Cuccarini e ad Alessandra Celentano che si battibeccano sempre per il loro modo concetto diverso di insegnare: morbido, materno e accogliente quello della Cuccarini, duro severo e rigoroso quello della Celentano; anche nell’ambito del canto le cose non vanno diversamente e lo scontro tra Rudy Zerbi, Anna Pettinelli e Arisa è sempre dietro l’angolo.

Rudy Zerbi offende Anna Pettinelli sulla voce che ha e le dice “hai una voce insostenibile”

Durante la puntata di ieri, sabato 13 febbraio, c’è stata una lite molto accesa tra Rudy Zerbi, che era in collegamento da casa e non in studio anche se Maria De Filippi ha tenuto a precisare che non era lontano per il covid e Anna Pettinelli.

Maria De Filippi, neanche in seguito ha voluto specificare perché Zerbi non fosse in studio.

La discussione è iniziata quando ad Anna Pettinelli non è piaciuta l’esibizione di un allievo di Zerbi che, non condividendo le parole della Pettinelli, le ha detto: “Hai una voce insostenibile” e Anna Pettinelli, molto risentita perché ha toccato un tasto lavorativo gli ha risposto: “Io ci lavoro con la mia voce”, visto che di mestiere fa la speaker radiofonica.

Certamente l’uscita di Zerbi non né stata molto delicata ma nemmeno più tardi ha chiesto scusa per le sue parole creando un astio e un divario sempre maggiore con la collega.

In studio c’è stato qualche momento di imbarazzo e nessuno ha più parlato.

Quando poi a litigare sono stati Rudy Zerbi e Arisa, nella discussione è intervenuta anche la Pettinelli che, facendo riferimento alla circostanza che Zerbi stesse a casa ha detto: «Lasciamolo a casa».

Arisa dice di Zerbi “Si sta accanendo”

Solo qualche giorno fa, poiché Rudy Zerbi aveva criticato un allievo di Arisa, Raffaele, quest’ultima aveva detto: “Lui fa un gioco per screditare, si sta accanendo contro questo ragazzo”. E, poichè Arisa e Anna Pettinelli si sono coalizzate, Zerbi ha commentato così: “Allora, io oggi con tutte e due non ce la posso fare, oggi faccio veramente fatica”.