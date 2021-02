Mauro Corona ha un incidente in montagna, lui sui social: “Sono stato fortunato”, Bianca Berlinguer commenta il messaggio

0 SHARES Condividi Tweet

Mauro Corona, nonostante le insistenze della padrona di casa di Carta Bianca, Bianca Berlinguer non è più tornato in trasmissione a causa del veto messo dal direttore di rete, Rai Tre Franco Di Mare.

Dopo la sua esclusione dal programma a causa di un brutto alterco con Bianca Berlinguer durante il quale lui l’aveva appellata “gallina”, la stessa Berlinguer aveva fatto sapere di averlo quasi subito perdonato ma Franco Di Mare è stato irremovibile e, da quel giorno, Mauro Corona, non è più tornato in trasmissione.

Franco Di Mare raggiunto da Striscia la notizia non cambia idea

Franco Di Mare, dopo aver preso la decisione che Mauro Corona non sarebbe più tornato in trasmissione, è stato raggiunto da Valerio Staffelli inviato storico di Striscia la notizia, che gli aveva fatto notare che era stato lo stesso Di Mare, molti anni prima a fare battute equivoche ad alcune colleghe e in quel caso non gli era accaduto nulla.

Franco Di Mare, nonostante sia stato messo in grosse difficoltà tanto da fuggire di fronte alle insistenze di Staffelli di far tornate Corona in trasmissione, è stato fermo sulla sua decisone.

Mauro Corona ha spiegato, sia sui social che allo stesso Staffelli che Franco Di Mare si era sempre professato suo amico e, in più di un’occasione, lo aveva anche chiamato “fratello” salvo poi impuntarsi su un suo non ritorno. Da quel momento Corona ha iniziato ad andare ospite in varie trasmissioni ma sia lui che Bianca Berlinguer hanno sempre detto di voler tornare a lavorare insieme. Anche Bianca Berlinguer si è fatta intervistare e ha spiegato che ritiene assurdo ciò che è successo e che, nonostante lei sia stata la prima a perdonare Corona le è vietato averlo in trasmissione.

Mauro Corona ha un incidente in montagna e Bianca Berlinguer gli scrive un messaggio

Qualche giorno fa a Mauro Corona è capitato un incindente mentre era in montagna, sulle montagne di Erto, in Friuli e lui stesso ha raccontato così sui social: “Mi son danneggiato una spalla. Ma potevano essere entrambe, o anche la testa. Morale? Sono fortunato“.

Bianca Berlinguer, sempre sui social ha commentato subito così: “Un grande abbraccio a Mauro Corona che neanche stasera potrà essere con noi e che, sulla neve delle sue amate montagne, è caduto e si è rotto una spalla e fratturato la testa dell’omero“.