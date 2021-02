Amici, Rudy Zerbi attacco durissimo ad Arisa “la devi finire …”

0 SHARES Condividi Tweet

Amici è diventato teatro degli scontri tra insegnati e, se da una parte ci sono, per la danza, Lorella Cuccarini e Alessandra Celentano, dall’altra per il canto, ci sono Rudy Zerbi e Arisa e, spesso, anche Anna Pettinelli.

I tre insegnanti se ne dicono davvero di tutti i colori e, spesso, rasentano le liti che sono, alla fine, il pepe della trasmissione.

Il pubblico, da casa, assiste a scontri verbali che toccano anche il terreno del personale e non si risparmiano battute e frecciatine al veleno.

Rudi Zerbi ha attaccato Arisa dicendole che fa sempre nomi a caso

Un allievo di Arisa, Raffaele, è stato paragonato dalla sua insegnante a Tiziano Ferro e, a quel punto, Rudy Zerbi, fuori di sé, si è scagliato contro Arisa dicendole: “Tu la devi finire di tirare fuori nomi a caso! E’ incredibile”

E poi contro Raffaele: “Non ci siamo al 100 per cento, ha un modo di cantare che non ha più nulla da dare, visto e rivisto”.

Ma Arisa non si è fatta scoraggiare e, a proposito della circostanza che la canzone di Raffaele non viene mai trasmessa in radio a differenza di altre, ha detto: “Siamo in una società che se sai fare qualcosa non va bene”.

E poi ha aggiunto: «Non ti preoccupà, neanche a me mi passano mai».

E, ancora: «Dopo che ho detto questo se prima mi passavano poco, ora non mi passeranno mai».

Ma Rudy Zerbi, pronto come al solito, ha controbattuto: «Non è vero che non ti passano».

Rudy Zerbi contro l’allieva Ibla “Cercati un altro insegnante”

Rudy Zerbi anche con i suoi allievi non è molto tenero e qualche giorno fa è andato giù pesante contro una sua allieva, Ibla e le ha detto che si deve cercare un altro insegnante perché lui non la vuole più e che, se ha una possibilità di arrivare al serale, è solo se cambia insegnante.

La ragazza ha provato anche a scrivergli una lettera per fargli cambiare idea spiegandogli perché lei vorrebbe continuare con lui ma Zerbi non ha voluto, per nessun motivo, cambiare idea.

La ragazza ha poi parlato sia con Arisa che con Anna Pettinelli che l’hanno ascoltata e consolata soprattutto Arisa e, alla fine, Ibla ha scelto proprio lei come insegnante.