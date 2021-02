Amici, Lorella Cuccarini fuori di sè: “Questo non lo posso accettare”, mai vista così prima

0 SHARES Condividi Tweet

Lorella Cuccarini si è rivelata nel corso di “Amici” un’ottima insegnante di danza a 360 gradi e cioè, sia da un punto di vista tecnico che umano. Ha avuto e continua ad avere con i suoi allievi un bellissimo rapporto fatto di dolcezza, comprensione ma anche rigore e disciplina. Ogni volta che può, in base anche e soprattutto al comportamento che tengono i ragazzi, alterna più dolcezza o più durezza anche in correlazione alla condotta che hanno gli altri insegnanti di danza, in primis Alessandra Celentano che tende, piuttosto, a differenza di Lorella Cuccarini, ad essere molto più rigida ed intransigente nei confronti degli alunni, sia i suoi ma anche quelli della Cuccarini.

I rapporti tesi tra Alessandra Celentano e Lorella Cuccarini

Da quando Lorella Cuccarini è arrivata nella scuola di Amici, i rapporti con la collega Alessandra Celentano non sono mai stati buoni. La Celentano rimase male anche quando, all’inizio della puntata, entrò in studio Maria De Filippi che salutò la Cuccarini e la Celentano le disse “l’anno scorso quando arrivavi salutavi prima me” e la Cuccarini commentò “Che sei gelosa?”.

E poi, man mano che passavano le puntate i rapporti sono diventati sempre più tesi per i due caratteri profondamente diversi e per il modo di trattare i ragazzi della Celentano che la Cuccarini non condivide affatto.

Lorella Cuccarini contro un’allieva “Manchi di rispetto”

Lorella Cuccarini ieri ha dato una immagine di sé completamente diversa da quella che ha dato fin d’ora. Il serale si sta avvicinando e lei ha voluto far capire ai ragazzi che bisogna stringere i tempied essere molto più esigenti con se stessi. Se fino ad ora ha lasciato correre in alcune situazioni perché ha preferito curare di più l’aspetto umano, ora pare voglia fare un cambio di rotta e dare la precedenza alla parte professionale perché, visti i tempi stretti, non c’è più nulla da aspettare o da temporeggiare.

E così, dopo che una sua allieva, Martina Miliddi, durante le prove ad un certo punto ha abbandonato il palco, lei è andata fuori di sé fino a toglierle la maglia.

Lorella Cuccarini non ha usato mezzi termini e ha detto: “È una questione di educazione”.

La ragazza, a detta della Cuccarini ha violato il codice di comportamento interno che vige nel programma di Maria De Filippi e la punizione è stata quella di perdere la maglia che, se vorrà riconquistare, dovrà impegnarsi tantissimo in caso contrario rischia, addirittura, di essere mandata via dalla scuola.

Lorella Cuccarini ha detto a Martina: “È una cosa che io non posso accettare. Manchi di rispetto alle persone che lavorano con te e per te. È un problema di educazione”.

E poi, riferendosi alla Celentano ha aggiunto: “Mi dispiace molto essere d’accordo oggi con le mie due colleghe ma bisogna cambiare atteggiamento”.

E poi rivolgendosi a Martina Miliddi, Rosa Di Grazia e Alessandro Cavallo ha detto loro: “Da questo momento s’impone un cambio di marcia. Sia per me che per voi. Esigo che ci sia un cambio netto nella qualità del lavoro e nella mentalità”.

“Sarò più severa nei giudizi, nelle critiche, lo faccio per voi, vi metterò sottopressione … non c’è più tempo per piangere”.