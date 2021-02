C’è posta per te, Stefano De Martino si commuove a fa commuovere ma il web in rivolta “la reazione di …”

0 SHARES Condividi Tweet

Ieri a C’è posta per te, la fortunatissima trasmissione di Maria De Filippi che va in onda il sabato sera, è andato come ospite Stefano De Martino che è piaciuto tantissimo sia per come si è emozionato sia per le cose che ha detto che hanno fatto tanto emozionare.

Stefano De Martino si emoziona ma fa anche emozionare

I protagonisti della storia di ieri, a C’è posta per te sono stati Giuseppe e Maria, una coppia molto semplice ma profondamente legata che vive a Catania e che ha grosse difficoltà economiche.

Giuseppe è rimasto senza lavoro mentre Maria non ha mai lavorato e hanno tre figli.

Stefano De Martino ha fatto loro tanto doni ma poi, forse il regalo più grande, è stato quello fatto da un imprenditore che era in studio che ha offerto a Giuseppe un lavoro.

Stefano si è profondamente commosso per la storia e ha detto: «Ho fatto una fatica, perché la vostra storia mi ricorda tante cose della mia infanzia. Ricordo il ticchettio dell’acqua nelle bacinelle quando pioveva, ricordo che a 18 anni ho impegnato due catenine per prendere il treno e andare a fare i provini ad Amici. L’amore riempie. Quando non avevamo niente, noi avevamo tutto. Noi possiamo contare solo sui nostri affetti e voi siete ricchi in questo senso»”.

E poi, rivolta a Maria De Filippi: “: «Non so che dire… Sappiate tutti che quello che faccio lo devo a lei», e Maria De Filippi, di rimando gli ha risposto: «Ti voglio bene».

Il web si rivolta e non condivide ciò che ha visto

Sul web le reazioni non sono state tutte a favore di Giuseppe e Maria, anzi, in tanti li hanno fortemente criticati e hanno scritto: “Sono anche io del Sud e so che la situazione lavorativa è molto grave. Ma se io non lavoro o sto già in una brutta situazione economica non mi metto a fare figli. I figli non sono giocattoli che puoi far soffrire”.

Qualcun’altro ha detto: “Bello così, faccio tre figli e poi vado da Maria a chiedere lavoro e vedo pure Stefano”.

Oppure: “Matrimonio in grande, tre figli… Poi però non c’erano soldi per altro. Mah, io sono del parere che quando hai gravi difficoltà economiche, meglio aspettare”.

E, sempre sullo stesso tenore: “Ma sì, dai, facciamo figli a caso e poi andiamo da Maria a farceli mantenere”

E c’è stato anche chi ha sottolineato che Giuseppe non è sembrato poi così felice alla notizia di aver trovato un lavoro e ha detto: “Questo signore ha ricevuto un buon assegno, un bel posto fisso, una casa vicino al lavoro e mi ha dato l’impressione della totale indifferenza o come se sapesse già tutto… Impassibile”.