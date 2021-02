Federica Panicucci in apertura di trasmissione si rivolge a Belen e le dice che …

0 SHARES Condividi Tweet

Federica Panicucci, in più di un’occasione, ha dimostrato di essere amica di Belen Rodriguez e più volte si è schierata dalla sua parte anche rischiando di essere impopolare.

Quando a settembre, dopo la fine della sua storia d’amore con il marito, Stefano De Martino, Belen aveva appena iniziato una storia d’amore con Antonino Spinalbanese e i fotografi la inseguivano in ogni momento della sua giornata, Belen mostrò dei segnali di grande nervosismo dei quali si parlò in un puntata di Mattino 5, la trasmissione condotta da Federica Panicucci.

Ospite c’era Morena Zapparoli la moglie di Gianfranco Funari che ebbe modo di criticare Belen e disse che non era corretto scappare di fronte ai fotografi ma la Panicucci dissentì da tali affermazioni commentando così: “Un momento di nervosismo ci può stare, la conosco è una ragazza molto dolce”.

Federica Panicucci apre la puntata di Mattino 5 e dice a Belen “Questo è per te”

Federica Panicucci all’inizio della puntata di Mattino 5 si è rivolta a Belen e le ha detto: “Auguri Belen! Felicitazioni! Abbiamo messo lo sfondo rosa per dedicarlo a te”.

La Panicucci ha fatto questa scelta dopo che Belen è andata in trasmissione da Silvia Toffanin a Verissimo e ha rivelato, in prima persona di stare per diventare mamma per la seconda volta, di essere in attesa di una bambina che si chiamerà Luna Marie.

Federica Panicucci, che è da tempo amica di Belen, ha detto a proposito del racconto che ha fatto Belen alla Toffanin e cioè di aver perso un bambino che aspettava dal suo compagno Antonino Spinalbanese: “Sono drammi enormi”.

L’intervista di Belen a Verissimo

Sabato scorso Belen è andata ospite da Silvia Toffanin a Verissimo e ha rilasciato un’intervista come poche volte fa. Ha raccontato di come si è innamorata del suo attuale compagno, di quanto sui sia in grado di renderla felice e del bambino che stanno aspettando. Ha anche detto che dopo la fine del matrimonio con Stefano De Martino ha sofferto tanto e che ora è tanto felice. Ha anche raccontato che, nonostante Antonino Spinalbanese sia più piccolo di lei e, infatti, ha 26 anni, non sente la differenza d’età perchè lui è molto maturo e sa amarla in un m