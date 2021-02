La vita in diretta, Alberto Matano gela un ospite: “Non scherziamo”, la risposta dell’ospite “Restiamo …

0 SHARES Condividi Tweet

Alberto Matano, in questo periodo sta raccogliendo i frutti della sua carriera di giornalista e anche, ultimamente, di intrattenitore. I suoi servizi giornalistici sono sempre garanzia di professionalità e di grande serietà ma poi c’è anche la parte più leggera a cui Matano non si sottrae anzi, che vive piacevolmente. Ogni volta che è possibile, infatti, il giornalista calabrese scherza con i suoi ospiti, li prende bonariamente in giro e si fa prendere in giro e i momenti che regala al pubblico che lo segue da casa sono piacevoli e rilassanti sopratutto in questo momento storico in cui la tensione e le paure sono a livelli altissimi.

Alberto Matano si è schierato dalla parte dei Mara Venier dopo l’attacco che ha ricevuto il marito Nicola Carraro

Alberto Matano prende posizioni forti e quando c’è qualcosa che non condivide o qualcosa da condannare è sempre in prima linea. Così è accaduto per la sgradevolissima vicenda che ha avuto come protagonista Mara Venier e il Marito Nicola Carraro. Infatti, qualche giorno fa è circolata in rete la notizia che Nicola Carraro fosse morto. Il web, con la forza che ha l’ha fatta arrivare un po’ dappertutto e, a casa di Mara Venier e del marito non si sono vissuti momenti molto gradevoli. E così Matano gli ha ospitati in collegamento per parlarne e per denunciare le fake news e il male e il dolore che possono arrecare. Mara Venier sui social si è scagliata contro chi ha divulgato e cavalcato la notizia e si è sentita molto offesa di ciò che le è accaduto sottolineando che il marito, a differenza della notizia che è circolata in rete, sta benissimo e gode di ottima salute.

Antonio Di Bella fa una battuta su Massimo Bernardini che reagisce

Ieri, ospite da Alberto Matano c’era Massimo Bernardini, il conduttore della bellissima e interessantissima trasmissione che va in onda il sabato pomeriggio su Rai tre Tv Talk.

L’argomento era l’intervista di 90 minuti che Harry e Meghan hanno rilasciato alla conduttrice americana Oprah Winfrey che ora dovrà venderla alla migliore rete offerente.

E allora, il corrispondente dagli Stati Uniti Antonio Di Bella ha scherzato coinvolgendo l’ospite Massimo Bernardini e ha detto: “Oprah Winfrey è un Bernardini in gonnella, possiamo dire” e Alberto Matano, stando al gioco, ha controbattuto: “Non scherziamo”.

E poi ha aggiunto: “Ma tu con Tv Talk sposti l’opinione televisiva ogni sabato su Rai3, non scherziamo”.

E a quel punto, Massimo Bernardini, ridendo ha risposto: “Stiamo coi piedi per terra, dai”.