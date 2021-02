Ezio Greggio, “vi svelo cosa sarebbe stato disposto a fare per me Silvio Berlusconi”

0 SHARES Condividi Tweet

Ezio Greggio è un volto amatissimo della televisione ma anche del grande schermo, infatti, tutti i film per il cinema che ha girato sono stati dei grandissimi successi.

In televisione, fin dai tempi di Drive In, piaceva tanto ma poi con Striscia la notizia è diventato un volto estremamente familiare perché entra la sera nelle case degli italiani all’ora di cena e fa tanto sorridere, soprattutto quando è in coppia con Enzo Iacchetti.

I due formano un duo straordinario anche se hanno rivelato, spiazzando parecchio i loro fans, che nella vita reale si frequentano pochissimo e che, al massimo, si inviano solo gli auguri di compleanno, peraltro, in giornate sbagliate.

In ogni caso questa coppia funziona e fa ogni sera un boom di ascolti.

Ezio Greggio rivela cosa era disposto a fare per lui Silvio Berlusconi

Ezio Greggio ha rilasciato una lunga e bellissima intervista al Corriere della sera dove ha svelato tante cose della sua vita, alcune che già si sapevano, altre davvero incredibili.

Ezio Greggio ha iniziato a raccontare la sua vita fin dagli inizi e ha detto: “Nascere in provincia è stato utile per la costruzione del mio futuro, per la voglia di cercare nuovi lidi”.

Il padre di Greggio voleva che lui lavorasse in banca e Ezio racconta: “Vi rimasi undici mesi, era più forte di me, volevo lavorare nello spettacolo“.

Poi, finalmente, arrivò la tv e racconta: “Berlusconi ci chiese un programma tradizionale, tipo Domenica In. Noi confezionammo una puntata zero che era l’opposto di quello che ci aveva chiesto… Siamo andati avanti per cinque anni”.

E poi, di Silvio Berlusconi, racconta: “Dopo aver comprato il Milan mi chiese: tu sei un nostro tifoso? Sono piemontese, non cambio casacca. E lui: ho trovato la soluzione: compro anche la Juventus“.

E poi di Striscia racconta: “Le querele, le abbiamo vinte tutte. Sono orgoglioso di un mare di inchieste”.

Poi di Iacchetti dice: “Prima di tutto è un amico. Ricci mi mandò a incontrarlo a Roma, eravamo in un ristorante all’aperto, io gli parlavo e Enzo si guardava intorno. Era convinto che ci fosse una telecamera nascosta, che fosse uno scherzo”.

Ezio Greggio e l’amore per Romina

Ezio Greggio, che ha 66 anni, vive da tempo una storia d’amore bellissima con Romina una ragazza molto più giovane di lui.

Romina Pierdomenico, che ha 27 meno di lui è innamoratissima di Ezio Greggio e lui dice di non sentire affatto la differenza di età: “Non guardo mai l’anagrafe di una compagna, e poi si può avere una compagna più matura dell’età che ha”..

Poi a proposito di Sanremo e di qualche contatto con la Rai dice: “Occasioni ci sono state, ricordo un approccio pesante per condurre Sanremo”.

Ma la trattativa non andò avanti.

A proposito di Sanremo di quest’anno senza pubblico dice: “Le regole devono valere per tutti. Aver chiuso cinema e teatri quando non era stato accertato un solo caso di Covid al loro interno, giusto per non assumersi responsabilità, è stato un errore imperdonabile”.

E poi: “Mi chiedo come riusciranno Amadeus e Fiorello a prendere i tempi comici: si calcolano sempre sulla risposta degli spettatori in sala”.