L’Aria Che Tira, Myrta Merlino ospita Vittorio Sgarbi ma poi gli dice: “Ti odio, ti odio”, gelo in studio

Myrta Merlino conduce su La7, L’aria che tira un programma che affronta ogni giorno temi di strettissima attualità.

In questo periodo, dunque, non si fa altro che parlare di covid e la Merlino affronta la tematica andando a fondo delle questioni che gli girano attorno ma mai ha nominato né tantomeno intervistato il commissario per l’emergenza, Domenico Arcuri. Su Arcuri se ne dicono di tutti i colori e la gente è stanca di ciò che i telegiornali o le trasmissioni che informano rivelano ogni volta sulle mascherine, sui respiratori e su tutti i dispositivi che necessitano in questa emergenza. E a molti è sembrato strano che la Merlino, pur occupandosi a fondo della questione non abbia mai nè nominato né intervistato il commissario per l’emergenza che tante volte Matteo Salvini ha detto che andrebbe rimosso dall’incarico perchè tante sono le polemiche sul suo operato.

Mirta Merlino ha svelato perchè non ha mai intervistato né nominato il commissario Domenico Arcuri

Myrta Merlino ha rivelato a Tvblog come mai non ha mai né intervistato né nominato il commissario per l’emergenza, Domenico Arcuri: “C’è un problema che ha a che fare con la mia vita privata: ho tre figli che condivido con Domenico. Sarebbe molto difficile sia per me, sia per lui, ma se fossimo solo io e lui, potrei dire ‘ok, ci provo, giornalisticamente ci sta’. Ma di mezzo ci sono tre ragazzini, che sono già affaticati perché la mamma è in tv ogni giorno, il padre è sulle prime pagine dei giornali… ci manca solo che ci mettiamo a fare le cose insieme in tv. Non ci ho neanche pensato, per rispetto alla serenità dei miei figli”.

Myrta Merlino a Vittorio Sgarbi “Ti odio”

Myrta Merlino, ieri ha avuto ospite da lei a Laria che tira Vittorio Sgarbi e poi, ad un certo punto, poiché Sgarbi aveva gli occhi sul cellulare gli ha chiesto cosa stessa facendo e lui ha risposto: “Guardavo i messaggi arrivati su di noi, sono molto positivi”, A quel punto la Merlino ha detto: “Sono anche per me?”. E lui: “Sì, sì. Tutti dicono che sei bella, buona e gentile e non capiscono come hai fatto a vivere col commissario, perché sei in uno stato d’emergenza e invece tu devi vivere una vita serena. Ero io adatto a te”.

E lei: “Sgarbi ti odio, ti odio!”.