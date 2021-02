Belen, scrive sui social una dedica ad Antonino, un hater commenta e lei gli dà una risposta che incassa 3.000 like

0 SHARES Condividi Tweet

Belen ed Antonino Spinalbanese sono innamoratissimi e questo sta dando alla showgirl argentina , finalmente, quella serenità che la fine della storia con l’ex marito, Stefano De Martino, le aveva tolto.

Durante l’estate scorsa la sofferenza, la delusione per aver fallito di nuovo e la preoccupazione per i sentimenti del figlio, trasparivano inequivocabilmente dal suo volto. Ma ora è tutto cambiato, Belen è tornata a splendere e la fine del suo matrimonio è ormai lontana. Per lei, nel suo imminente futuro, c’è l’arrivo di una bambina che hanno deciso di chiamare Luna Marie e la vita si è tinta di rosa.

Belen e la storia con il suo compagno

Belen, dopo tutti i rumors e gli scoop sulla sua vita, ha deciso di raccontare la verità del momento che sta vivendo, nel salotto di Silvia Toffanin, a Verissimo, dove bellissima e raggiante ha detto, a ruota libera, tutto ciò che è la sua vita in questo momento. Ha parlato della fine del suo matrimonio con Stefano, del dolore che questo le ha provocato anche se in parte se lo aspettava, di come l’ha vissuta il suo bambino, di tutto il dolore di quei giorni, e poi della rinascita grazie all’incontro con Antonino Spinalbanse che ha 26 anni, qualcuno in meno di lei ma a lei questo non importa affatto.

A Silvia Toffanin, lei ha raccontato: «Quando ho incontrato Antonino stavo chiudendo un cerchio. Quando è finita la seconda volta con il papà di Santiago, non è stato come il primo divorzio. Era una morte preannunciata. Quando ho conosciuto Antonino, ero pronta a cambiare rotta. È stato un colpo di fulmine. Sono un’esteta, mi piace un tipo di ragazzo. È un pochino più giovane, ma l’età non fa la persona. Abbiamo chiacchierato per quattro giorni di fila. Mi sembrava di conoscerlo già. Lui è un ragazzo gentile. Quando sei piccola, sei attratta dai bad boy. Poi ti rendi conto, che quei comportamenti non ti rendono appagata. È un uomo di altri tempi, sono di un felice. Mi rende felice da quando mi sveglio a quando vado a dormire».

Belen scrive ad Antonino: «Te amo», un hater commenta e lei lo asfalta

Ieri, sui social Belen ha postato un video nel quale lei e il suo compagno si scambiano baci e, a corredo, ha scritto: «Te amo, te amo».

In tanti hanno scritto: «Siete bellissimi, si vede che siete innamorati», : «Che bello vedere l’amore», «Tieniti stretto questo uomo, è stupendo». E poi un hater ha scritto: «Anche basta però…».

Belen subito gli ha risposto: «Perché? Io mica ti dico cosa postare sul tuo profilo». La risposta di Belen ha avuto circa tremila like.